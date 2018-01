Afstemning: Nordjyderne siger ja til fyrværkeri-zoner

NORDJYLLAND: I kølvandet af nytårsaften og en stigning i antallet af fyrværkeriulykker mener to førende læger på området, at politikerne bør gribe til handling.

De to læger foreslår forskellige redskaber. Blandt andet særlige zoner for affyring af fyrværkeri.

nordjyske.dk spurgte læserne, hvad holdningen er blandt nordjyderne, og svarene i afstemningen tegner et klart billede af, at her er opbakning til forslaget.

På spørgsmålet om vi skal have zoner til affyring af fyrværkeri, fordelte svarene sig sådan:

(teksten fortsætter under billedet)

Ud af 1089 afgivne stemmer mener hele 619, hvilket svarer til 56,84 procent, at der skal laves zoner, mens 421 - 38,66 procent, siger nej. 49 stemmer blankt - og er ligeglade med forslaget.

