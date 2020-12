Afstemning: Museum beder nordjyderne til at kåre årets bedste udgravning

Der kan have været nisser på spil, i hvert fald har Nordjyllands Historiske Museum sat sig for at peppe årets arkæologiske arbejde op ved at udskrive en konkurrence om årets bedste arkæologiske fund.

Museet præsenterer seks udgravninger, som alle vurderes som særlige, og håber, at nordjyderne vil stemme om, hvilken der er bedst. Ikke nødvendigvis bedst i arkæologisk forstand, bare bedst. Det giver rum for, at man kan lade sin lokalpatriotisme skinne igennem, når man vælger mellem udgravningerne ved henholdsvis Brovst, Støvring, "det nye supersygehus i Aalborg", Vaarst eller to i Aalborg Midtby.

I samme rækkefølger er der tale om en hel middelalderlandsby, en gravhøj fra bondestenalderen, en 6000 år gammel kystboplads, en jernaldergravplads, en 500 år gammel trætallerken og en sølvske, samt - mere specifikt - de ulovlige huse mellem Aalborghus Slot og selve byen, som lensmanden på slottet, Erik Podebusk, fik fjernet i 1572.

Når ikke alle nordjyder kan finde en udgravning fra deres hjemegn skyldes det, at Nordjyllands Historiske Museum dækker Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Mariager Kommune, og der er derfor tale om fund gjort i disse kommuner, oplyser museet, der opfordrer til, at man stemmer på www.nordmus.dk