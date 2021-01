Aftale om erstatning til minkavlere indenfor rækkevidde

THISTED:- Det bliver på tirsdag...

Sådan lyder svaret, når Torsten Schack Pedersen, Venstres erhvervsordfører, skal give sit bud på, hvornår de langvarige politiske forhandlinger om en aftale om erstatning til landets minkavlere falder på plads.

- Processen har været lang, men der har været mange ting, som skulle belyses undervejs, siger Torsten Schack Pedersen.

Aftalen rummer tre elementer. Den fastsætter erstatningen til minkavlerne for værdien af skindene på de dyr, der blev slået ned, den siger, hvordan erstatningen for de afviklede bedrifter fastsættes, og endelig tager den højde for beregning af erstatning til minkbranchens følgeerhverv.

Ingen skal forgyldes, men der skal heller ikke være nogen, som står forgældede tilbage. Torsten Schack Pedersen., erhvervsordfører, Venstre

- Vi har under forhandlingerne brugt meget energi på at finde en model, som sikrer, at færrest mulige avlere kommer ud med et negativt slutresultat, når alt er gjort op, siger Torsten Schack Pedersen.

Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen forventer, at den politiske aftale om erstatning til minkbranchen og dens følgeerhverv falder på plads tirsdag. Arkivfoto: Claus Søndberg

Han hæfter sig ved, at den kommende aftale vil sikre de nu lukkede minkavlere erstatning for den samlede produktionskapacitet på deres farme og ikke kun for den del af kapaciteten, der var i brug, da dyrene blev slået ned.

Han forklarer, at det under forhandlingerne er oplyst, at minkbranchens samlede gæld er på otte milliarder kroner.

- Det skal ses i forhold til de 3,8 milliarder kroner, som oprindelig var tiltænkt til erstatning. Var det sket, havde vi efterladt branchen i en situation, hvor den selv skulle udrede 4,2 milliarder, siger Torsten Schack Pedersen.

Falder erstatningsaftalen på plads, som der er lagt op til, forventer Torsten Schack Pedersen, at udbetalingen af erstatning for værdien af skindene på de aflivede mink kan begynde indenfor en måned.

- Derimod vil det tage længere tid af fastsætte erstatningerne for de afviklede bedrifter. Det vil ske ud fra en individuel vurdering af hver enkelt farm, som skal foretages af en uvildig instans, siger Venstres erhvervsordfører.