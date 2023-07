Aftaler underskrevet: 65 ladestandere på vej i Mariagerfjord

MARIAGERFJORD:Der er godt nyt på vej til elbilisterne, der ruller rundt i Mariagerfjord Kommune. Kommunen har nemlig lige afsluttet et udbud af 65 ladestandere, der skal placeres rundt i hele kommunen.

Fire af laderne bliver hurtigladere, hvilket er ladere med effekt på 50-100 kW, mens resten af laderne bliver "almindelige" ladestandere, der kan lade med typisk 11 eller 22 kW.

Udbuddet af de 65 ladestandere blev delt i tre, og det endte med, at Norlys vandt de to, mens Clever vandt det tredje.

- Danskerne er helt vilde med elbiler, men hvis de klimavenlige køretøjer for alvor skal blive folkeeje, må vi have infrastrukturen på plads. Manglen på offentlige ladestandere må jo aldrig blive et møllehjul om halsen på den grønne omstilling. Derfor vælger vi at skubbe udviklingen i den rigtige retning i samarbejde med det private erhvervsliv, siger Jesper Skov Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Det bliver dog ikke denne sommer, at de nye ladestandere kommer til at lette livet for turister i Mariagerfjord, idet standerne skal stå klar senest september 2024. Kommunen forventer dog, at langt de fleste af de kommende ladestandere vil være klar til sommerferien 2024.

Kommunen investerer knap en million kroner i projektet, men får samtidig en årlig lejeindtægt på 240.000 kroner om året, og overskuddet er i første omgang reserveret til yderligere udbygning af den grønne infrastruktur i kommunen.

Den endelige placering af ladestanderne bliver afgjort inden efterårsferien, men det ligger dog fast, at der bliver placeret hurtigladere i Øster Hurup, Mariager og Hobro.