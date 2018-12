Aktion mod indbrudstyve: 10 adresser ransaget

NORDJYLLAND: - Vi har med dagens aktion rettet et hårdt slag mod indbrudsmiljøet i Nordjyllands Politikreds.

Sådan lyder konklusionen fra lederen af politiets efterforskning vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, efter at Nordjyllands Politi siden ved 9.30 tiden tirsdag formiddag har været i gang med en større koordineret aktion rettet mod indbrudsmiljøet i Nordjylland.

Flere grupper af politiets efterforskere har ransaget på mere end 10 adresser i Vendsyssel-området.

Det er et sket som et led i en større, målrettet indbruds-efterforskning, som Nordjyllands Politi har arbejdet med i længere tid. Og derfor har betjentene i løbet af tirsdagen været til stede på flere boliger for at ransage. Det har blandt andet været på adresser i Bindslev, Hjørring, Brønderslev, Pandrup, Løkken, Fjerritslev og Tårs.

Omkring klokken 15.00 havde politiets efterforskere fundet en række forskellige mulige tyvekoster samt et større kvantum hash.

PH-lamper og hampplanter

– I Hjallerup fandt man på en adresse omkring 25 gram amfetamin, mens det største fund blev gjort på en adresse i Bindslev, oplyser Anders Uhrskov. Her blev der hos en 46-årig mand fundet en større mængde hampplanter samt 200 gram hash.

– Den 46-årige har vi anholdt ude på adressen. Vi har sigtet ham for at overtræde loven om euforiserende stoffer - og på grund af mængden mistænker vi manden for at ville sælge det videre, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Den 46-årig mand bliver i morgen fremstillet i Retten i Hjørring i et grundlovsforhør. På en adresse i Fjerritslev fandt man for eksempel ph-lamper og en varmeblæser og andre effekter, som man mistænker for at stamme fra indbruds-kriminalitet. I Løkken fandt man blandt andet en generator, der også menes at stamme fra kriminalitet. En ransagning i Brønderslev førte til en sigtelse for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen.

Pres på indbruds-miljøet

Baggrunden for dagens indsats er, at politikredsen særligt i november var hårdt plaget af mange indbrud, og samtidig står julen for døren - en tid, hvor der traditionelt opleves en stigning i antallet af indbrud.

Og efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, er tilfreds med dagens indsats.

– Med ransagningerne i dag har vi sendt et signal ud i indbrudsmiljøet om, at vi efterforsker målrettet og rykker ud med store styrker. Vores mål er at dæmme op for indbrud - især her op til borgernes juleferie, lyder det fra vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, der i næste åndedrag understreger, at Nordjyllands Politi opretholder efterforsknings-trykket i hele december måned.

Og derfor udelukker vicepolitiinspektøren ikke, at der senere kommer yderligere anholdelser.

– Aktionen i dag har givet os en række nye, interessante oplysninger, som vi nu skal kigge nærmere på, siger Anders Uhrskov.

Vicepolitiinspektøren kan yderligere oplyse, at - mens dagens aktion foregik - så lykkedes det for en patrulje i Hjørring at anholde to mænd, der var i færd med at begå indbrud i Hjørring. Begge mænd bliver sigtet for indbrud.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov opfordrer fortsat borgerne til at rette henvendelse til politiet på 114, hvis de observerer noget mistænkeligt.