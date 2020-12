Albumaktuelle Hjalte Ross jagter ikke det næste hit. Han jagter noget større

AALBORG:På YouTube findes der en video af Hjalte Ross og hans band, der spiller tre sange fra debutalbummet, ”Embody”.

Gennem samtlige 14 minutter og 19 sekunder sidder Hjalte Ross stille og en anelse foroverbøjet på en stol, der er placeret midt på en dunkel scene – med benene over kors og guitaren hvilende på skødet. Når han nærmer sig mikrofonen, lukker han øjnene og synger linjer som:

Falling, becoming my way / Falling, I have to pay / But I’m citified I couldn’t sleep that night / And someday it could be fine / To leave it behind

Hjalte Ross, hans facon og hans tekster skiller sig ud og tiltrækker nysgerrighed og opmærksomhed. For hvem er han, denne 23-årige mand fra Sebbersund med bakkenbarter, lukkede øjne og en mørk, rislende vokal?

Magasinet Vice har kaldt ham håbet for dansk akustisk musik, anmelderne er begejstrede, og Kashmir-frontmanden, Kasper Eistrup, har – af eget initiativ – udarbejdet coveret til Ross’ to’er, der udkom i november.

En plade, hvor John Wood – tidligere producer for blandt andre Pink Floyd – har haft en afgørende finger med i spillet, som det også var tilfældet på debuten.

Og en plade, som i øvrigt blev finpudset i et fyrtårn i det nordlige Norge, hvor Ross som en anden Justin Vernon isolerede sig i ti dage med udsigt til fjelde, bølger og nordlys.

Hjalte Ross er en figur, der kalder på en forklaring.

NORDJYSKE besøgte derfor singer-songwriteren fra Sebbersund, der er født få år før årtusindeskiftet, men lyder som 60’erne og 70’ernes Nick Drake.

Bølger gennem livet