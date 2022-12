Aldi lukker i Danmark

NORDJYLLAND:Den tyske Aldi-koncern har fredag opgivet af gøre deres butikker i Danmark til en god forretning.

Ifølge en pressemeddelelse har Aldi besluttet at trække sig fra det danske marked. Den tyske kæde har indgået en aftale med Rema 1000 Danmark, der køber 114 af Aldi Danmarks 188 butikker. Aldi lukker eller sælger de øvrige butikker fortløbende i løbet af 2023.

Købet er betinget af danske konkurrencemyndigheders godkendelse.

ALDI Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i Danmark. I dag er der 188 Aldi-butikker over hele landet, som beskæftiger og ca. 2800 medarbejdere. Ca. 1600 af dem fortsætter ifølge pressemeddelelsen hos Rema 1000, som før købet af de 114 Aldi-butikker har nøglen til 362 butikker i Danmark.

I Nordjylland er der 28 Aldi-butikker - blandt dem to i Hjørring, hvor der så sent som i denne uge var står åbningsfest for en helt ny forretning.

- Efter nøje gennemgang af aktiviteterne i alle markeder har ALDI Nord truffet en vanskelig men nødvendig strategisk beslutning om at forlade det danske marked. Det er en beklagelig beslutning for mange af vores loyale og dygtige medarbejdere, som udgør rygraden i ALDIs danske forretning, og vi vil gøre vores yderste for at sikre dem den bedst tænkelige fremtid, siger Finn Tang, administrerende direktør i Aldi Danmark.

De 114 Aldi-butikker, som er omfattet af transaktionen, vil forblive åbne indtil overgangen til Rema 1000 Danmark. Betinget af udfaldet af godkendelsesprocessen forventer Rema 1000 at konvertere og genåbne størstedelen af ALDI-butikkerne under Rema 1000-brandet.

Et antal Aldi-butikker, der ikke er omfattet af transaktionen, forbliver åbne og ventes at blive solgt til andre aktører. De resterende butikker vil blive lukket ved udgangen af januar 2023, og hovedkontorsfunktionerne i Danmark afvikles i løbet af året.

Ifølge erhvervsmediet Finans kom Aldi ud af regnskabsåret 2021 med et underskud på 393 millioner kroner, og set over de seneste 10 år har den tyske dagligvarekoncern tabt godt tre milliarder kroner på deres danske butikker.

Parterne har aftalt ikke at offentliggøre købsprisen eller øvrige betingelser i aftalen.