Aldrig har det været så billigt at flyve

Af Jørgen Lind, rejsejournalist

Flybilletter har aldrig nogensinde været billigere - og sådan har man stort set kunnet sige lige siden mennesket begyndte at rejse.

Dansk Flyprisindex har netop offentliggjort sit seneste pristjek, der bl.a. afslører, at man i det forgangne år har kunnet få en flyrejse til London for det samme, som man sagtens kan få en god flaske rødvin for. I uge 12 var prisen for en tur til London fra Aalborg Lufthavn således nede at dykke til bundrekorden 78 kr.

”Aldrig før så billigt”

SAS reklamerede i 1966 med returbilletter Kastrup-New York for 2492 kr. Som det hed i helsidesannoncernes overskrift: ”Aldrig før så billigt til USA!” med tilføjelsen ”På kun 8 timer med SAS-jet”. I 1966 var den gennemsnitlige timeløn for en faglært arbejder 10 kr. Med andre ord skulle han arbejde cirka 250 timer for at få råd til et trip over Atlanten, hvis vi glemmer, at han også skulle betale skat af sin tikroneseddel.

I vore dage har en billet til New York kunnet købes for den rekordlave pris 1628 kr. (dog med afgang fra Billund Lufthavn).

689.000 kr. for en suite

Mange tiår før menigmand brugte flyvemaskiner til sine rejser, stod den jo på tog- og skibstransport. Og her var billetpriserne sandelig ikke for menigmand.

Hvis man skulle få den - viste det sig jo senere – katastrofale idé at bestille en billet på tredje klasse med luksuslineren ”Titanic” i 1912, var prisen fra Southampton 7 pund og 5 shilling (hvilket svarer til £700 (6100 kr.) i dag). Den billigste førsteklassesbillet kostede £23 (svarende til £2100 (18.300 kr.) i dag. Prisen for en overfart i en af ”Titanic”s mest luksuriøse suiter var £870 (hele 689.000 kr. i dag).

I vor tid skal man i runde tal regne med at betale 1000 kr. pr. døgn for et pænt og nydeligt krydstogt, og heri er alle dagens måltider inkluderet.

Prisen faldet med en tredjedel

Et tjek fra prissammenligningssiden Travelmarket.dk, som står bag Dansk Flyprisindex, viser, at gennemsnitsprisen for flybilletter til undersøgelsens 10 oversøiske rejsemål og 10 europæiske rejsemål er de laveste nogensinde, og gennemsnitspriserne fra Billund og Kastrup er faldet med en tredjedel siden 2012.

Aalborg Lufthavn har været indeholdt i Dansk Flyprisindex siden juni 2016, men de sammenlignende tal for Aalborg er ikke med i den undersøgelse, som blev offentliggjort i efterjuledagene. Undersøgelsen koncentrerer sig nemlig om en sammenligning af priserne i 2012 og i 2019.

Af de aktuelle, rekordlave oversøiske priser nævnes København-Dubai til 1561 kr., København-Rio de Janeiro til 2825 kr.

Blandt de europæiske strækninger, hvor 2019 har budt på de billigste flyrejser nogensinde, er ruterne fra København og Billund til Prag, der begge er målt til 133 kr. i 2019. København-London er målt til den rekordlave pris 49 kr.

Årets laveste pris fra Aalborg var den før nævnte til London (78 kr.). Årets andre billige rejser ud af Aalborg var 845 kr. til Rom, 855 kr. til Oslo og 926 kr. til Barcelona.

Priserne gælder tur/retur og er inklusive skatter og afgifter, men eksklusive særlige tillæg for ekstra bagage, sædereservation, evt. måltider ombord, prioritets check-in, kreditkortgebyr etc.

Udsigt til fortsat prisfald

Alt tyder på, at forbrugerne, hvad enten de bor i Nordjylland, eller primært flyver ud fra Kastrup, kan glæde sig over fortsat fald i billetpriserne. Det vurderer Travelmarkets direktør, Ole Stouby.

”Konkurrencen mellem luftfartsselskaberne er fortsat benhård, og selv om f.eks. Norwegian ikke længere er så aggressiv i markedet og lukker ruter, er der mange andre selskaber til at tage over. Så kapaciteten på nye og eksisterende ruter forventer jeg bliver øget, og det giver forbrugerne mulighed for endnu billigere flybilletter. Jeg vurderer, at flypriserne til europæiske rejsemål vil gå ned med fem procent og priserne til interkontinentale rejsemål vil falde yderligere 10 procent i 2020”, siger han.