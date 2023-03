Aldrig har tv-2 været i bedre selskab

*****

KONCERT



tv-2 og Danmarks Underholdningsorkester

Først og fremmest: Hvor er Danmarks Underholdningsorkester dog en fantastisk opfindelse, sprængfyldt med helt forrygende musikere, der påtager sig den i virkeligheden højst besynderlige opgave at løfte sange, der ikke nødvendigvis behøver at blive løftet yderligere.

Ikke desto mindre ender resultatet som regel med at blive (endnu) bedre.

tv-2 og Danmarks Underholdningsorkester i Musikkens Hus i Aalborg søndag. Dem spillede tv-2 og Danmarks Underholdningsorkester:

Bag duggede ruder.

Evig og altid.

Kom og se, far danser.

Hundene over Jakobshavn.

Det er nat derude.

En dag vil jeg gå i regnen med dig.

Fald min engel.

Hele verden fra forstanden.

E45 - nordgående retning.

Alt hvad hun ville var at danse.

Go' tur hjem.

Der trænger til at blive skovlet noget sne.

Fantastiske Toyota.

Kys bruden.

Lanternen.

Ekstra:

Kalundborgfærgen.

Kys det nu (det satans liv).

De første kærester på Månen. VIS MERE

Som når der går virkeligt lækker bigband-swing (og hundeglam) i "Hundene over Jakobshavn".

Eller når der bare bliver lagt tykke lag på lag på lag af strygere under "Alt hvad hun ville var at danse" (i øvrigt tindrende smukt sunget af Anne Hjort).

Eller når der for alvor går bryllup- og kirkeklokke-stemning i "Kys bruden" med et vist skråt sideblik til The Beatles' brug af stort orkester.

Men ét af de største højdepunkter indtræffer i den skræmmende højaktuelle "Det er nat derude" - den om at sidde og iagttage, hvordan de slås i tv "og hold kæft, hvor er verden blevet stor" - spillet med alt det opsparede kaos, der ligger i at have fornemmelsen af at befinde sig 10 sekunder i ragnarok.

Det nemmeste for tv-2 havde været at genopføre en snes af de allerstørste hits - men i stedet bliver der her og der også taget chancer og tegnet uden for stregerne og givet plads til flere lidt mere "besværlige" numre, der kræver lidt større tilløb og lidt mere eftertænksomhed.

Det klæder helheden at give et så udpræget syret nummer som det næsten hypnotiske "Kalundborgfærgen" så god plads til for alvor at piske en stemning op. Med fuld skrald på alle effekter i begge orkestre. Det er, som om det koncert for koncert lige skal skubbes længere ud til grænsen.

Musikalsk klæder det faktisk også det normale farvelnummer, "Bag duggede ruder", at få lov til at lægge ud - og blive sunget lige en anelse mere slentrende eller afventende end normalt.

Og så er det i øvrigt en spøjs effekt, at tv-2 i sit visuelle udtryk er ved at være tilbage ved udgangspunktet for mere end 40 år siden - med tv-skærme ude i siderne med skiftende småfilm (oprindeligt var det tyske tv-reklamer).

Det havde ikke gjort noget, hvis Steffen Brandt & Co. havde fundet kræfterne til at give det dybt rørende coronahit "Det sidste turist i Europa", nu da der alligevel var et stort orkester i nærheden. Det må bare blive næste gang. Hvor man også gerne vil høre "Dig og så mig (og så alt det derude". Blandt andre.

Uanset hvad der måtte mangle - og man kan altid komme i tanker om del blandt tv-2's påfaldende mange klassisk-symfonisk prægede numre - har tv-2 vist aldrig været i så godt selskab. I hvert fald ikke siden den 24 år gamle cd-udgivelse "Manden der ønskede sig en havudsigt", hvor bandet fandt sammen med det daværende RadioUnderholdningsOrkestret...

Ove Nørhave

on@dnmh.dk