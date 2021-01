Nordjyske bilister kører ræs på tomme veje

NORDJYLLAND:Hele 2.166 gange måtte Nordjyllands Politi havde bødeblokken frem i uge 1, fordi bilister kørte for stærkt.

Og det er alt for mange, lyder formaningen fra Færdselsafdelingen hos Nordjyllands Politi.

De mange fartbøder blev udskrevet som en del af en national indsats mod hastighedsovertrædelser i årets første uge 4.-10. januar 2021.

- Og det er jo vel at mærke udelukkende hastighedssager, så jeg synes, det er et relativt højt talt, siger leder af Operativ færdsel politikommissær Thomas Ottesen i en pressemeddelelse.

Fartbøder i Nordjylland i uge 1 Hastighedsovertrædelse – by: 793 - hvoraf 81 var til klip i kørekortet og 7 til betinget frakendelse af kørekortet Hastighedsovertrædelse – § 4 (skiltning markerer lavere hastighed): 700 - hvoraf 72 var til klip i kørekortet og 2 til betinget frakendelse af kørekortet Hastighedsovertrædelse – landevej: 395 - hvoraf 53 var til klip i kørekortet og 6 til betinget frakendelse af kørekortet Hastighedsovertrædelse – motorvej maks. 130 km/t: 6 - hvoraf 1 var til betinget frakendelse af kørekortet Hastighedsovertrædelse – motorvej øvrige tavle (skiltning markerer lavere hastighed): 271 - hvoraf de 6 var til klip i kørekortet Hastighedsovertrædelser – vogntog: 1 som medførte en betinget frakendelse af kørekortet VIS MERE

Politikommissæren er noget bekymret over udviklingen på det nordjyske vejnet her under nedlukningen af samfundet.

- Det går alt for stærkt for alt for mange. Måske fordi der er ekstra plads på vejene som følge af corona. Men det er en meget uheldig udvikling, for høj hastighed kan kædes meget direkte sammen med dødsulykker i trafikken, siger Thomas Ottesen og varsler flere kontroller:

- På baggrund af de sager, som uge 1 har kastet af sig, så kommer vores indsats over for nordjyske fartsyndere helt sikkert til at fortsætte.

Vinteren gør det værre

Nordjyllands Politi så samme tendens blandt bilisterne under den første nedlukning af samfundet i marts 2020. Dengang var der desværre også bilister, som begyndte at betragte de tomme vejstrækninger som regulære racerbaner. Og selv om for høj fart er farligt nok i sig selv, så gør årstiden ondt værre i øjeblikket:

- Nu er vi i vinterperioden, hvor der ovenikøbet er ustadigt vejr, kolde og glatte vejbaner. Det betyder, at man som bilist vil opleve øget bremselængde og begrænset vejgreb. Det øger risikoen for ulykker, især når hastigheden samtidig er for høj. Så min generelle opfordring til alle bilister i Nordjylland er: Sænk farten. Det kan redde dit liv, hvis uheldet er ude, understeger Thomas Ottesen.