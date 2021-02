Lyt til... Alt gik galt, da Søren tog til Polen

Den nordjyske fodboldspiller Søren Reese var fuld af forventning og eventyrlyst, da han i sommer drog af sted til den polske klub Zaglebie Lubin, men smilet var endnu større, da han lige før jul kunne sætte sig i sin bil og køre hjem.

Søren Reese var lykkelig over at være sluppet ud efter 13 dages corona-karantæne, hvor han reelt sad indespærret i sin lejlighed uden at få nogen som helst hjælp. Sportslig set havde det også været et elendigt efterår præget af misforståelser, forbistringer og corona, så selv om der også var masser af gode oplevelser, glædede 27-årige Søren Reese sig til at komme hjem til ordnede forhold, familie, venner og især sin gravide kæreste.

Af sted på eventyr