Alvorlig anmeldelse holdt ikke vand: Voksne mænd skændtes om løbehjul

NØRRESUNDBY:Det var med beskeden om slagsmål, og at den ene af de involverede havde en kniv, at flere politipatruljer rykkede ud til Sankt Peders Gade i Nørresundby fredag aften omkring klokken 18.

Men virkeligheden skulle, heldigvis, vise sig at være en helt anden.

- Da vi kommer frem, viser det sig, at det er to brødre, der er oppe at skændes, og at der ikke er nogen kniv, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

Skænderiet var da heller ikke af alvorlig karakter. De to brødre, den ene på 27 år, var oppe at skændes om brugen af et løbehjul.

- De har været oppe at skændes og har råbt og skreget, fortæller vagtchefen.

Den ene af brødrene fik en bøde for gadeuorden, men ellers kunne indsatslederen og de to andre patruljer, der var hastet til adressen, hurtigt forlade stedet igen.

Ingen af de to brødre havde en kniv på sig, så hvorfor det er blevet anmeldt sådan, ved politiet ikke.

- Hvordan det kommer, at der er en kniv, er uvist, men der ikke nogen, der havde en kniv overhovedet, siger vagtchefen.