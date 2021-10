Ambulancefolk frygter stor lønnedgang. Ubegrundet, siger politiker

NORDJYLLAND:Det trækker sammen til et stormøde for nervøse nordjyske Falck-reddere. Mødet ligger ikke officielt fast, men det gør dagsordenen, og den handler om, hvilke arbejdsvilkår de får, når Falck pr. 1. april ikke længere skal køre ambulancer i Nordjylland.

Men de har ingen grund til nervøsitet. Sådan lyder det fra Mogens Ove Madsen (S), der er formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland og dermed den politisk ansvarlige på området.

- Der bliver ingen ændringer i lønniveau. Det er ikke tanken, og der bliver ikke tale om, at nogen skal føres over på dårligere overenskomster, siger Mogens Ove Madsen, der er overrasket over at høre, at redderne er nervøse. Og at der kommer frem netop nu mere end et halvt år efter, at det stod klart, at Region Nordjylland og virksomheden Premed fremover deles om opgaven om at køre ambulancer i Nordjylland

- Jeg har kun fået at vide, at alt går i nogenlunde forståelse, og i fred og ro, siger han.

Mogens Ove Madsen afviser, at Region Nordjylland vil trykke ambulanceredderne i løn, og beklager, at der er skabt usikkerhed om det. Foto: Kim Dahl Hansen

Mogens Ove Madsen henviser til de referater, han har fået fra de embedsmænd, der har haft møder med redderne. Redderne synes imidlertid ikke, at de på møderne har fået klare svar på deres konkrete spørgsmål.

Lige nu forhandler reddernes repræsentanter både med deres nuværende arbejdsgiver, Falck, og med regionen, og de menige reddere er ikke meget for at lægge navn til deres betænkeligheder - som helt overvejende går på, om de af deres løn skal betale de 26 millioner kroner, som regionen forventer at spare pr år (7 millioner i 2022) - og om udsigterne til dårligere løn får kolleger til at søge andet arbejde i en situation, hvor de i forvejen er arbejdsmæssigt pressede.

- De kan ikke gå ned og købe brød hos købmanden for den frihed. Man bliver nu engang kreditvurderet på det, der står på lønsedlen. Torkil Hedehus, Falck-reddernes fællestillidsmand i Region Nord

Falck-reddernes fællestillidsmand i Region Nord, Torkil Hedehus, siger, at man har stillet en række spørgsmål, som redderne håber på at få svar på inden for 14 dage.

Mogens Ove Madsen afviser, at regionen vil hente besparelserne hos redderne.

- Falck har bare tjent for meget, siger han med henvisning til den udbudsrunde, der førte til at de nordjyske ambulancer skal køres af henholdsvis regionen selv og selskabet PreMed, og til en undersøgelse, der bekræftede ham i, at regionen betaler for meget for ambulancekørslen og har gjort det længe.

- Falck er bare for dyre og det har de jo været i årtier, siger Mogens Ove Madsen.

Ambulancereddernes nervøsitet bunder i øvrigt - blandt meget andet - i, at Falck-redderne er organiseret i 3F og at nogle af dem har udsigt til at skulle overgå til FOA. Det vil, frygter de, betyde, en væsentlig lønnedgang med mindre der bliver indgået en såkaldt udligningsaftale.

Det vil det også blive, siger Mogens Ove Madsen.

- Sådan har jeg fået det forklaret, siger han.

Torkil Hedehus fastholder dog, at måden overenskomsterne er sat sammen på kan betyde en lønnedgang for dem, der skal på FOA-overenskomsten. De har så udsigt til mere frihed.

- Hvordan skal man så beregne den løndifference, spørger han og peger på, at det især kan have negative konsekvenser for de yngre reddere at afgive løn for frihed.

- De kan ikke gå ned og købe brød hos købmanden for den frihed. Man bliver nu engang kreditvurderet på det, der står på lønsedlen, siger fællestillidsmanden.

Hele omlægningen af kørslen til en ny model - fra responstidsmodel til beredskabsmodel - indebærer, at omkring 400 personer - ambulancereddere og deres kolleger, der kører såkaldt liggende sygetransport - skal have nye arbejdsgivere, henholdsvis PreMed og Region Nordjylland. PreMed har overenskomst med 3F og regionen med FOA. PreMed har vundet udbuddet på at dække hele Himmerland, Thy, Mors og Han Herred fra Brovst og vest på. Det er ca. 40-45 pct. af de ansatte, mens 55-60 pct. kører i de områder, som Region Nordjylland nu overtager.

Falck er ikke enig

Nordjyske har i øvrigt forelagt Falck Mogens Ove Madsens vurdering af Falck som værende for dyre.

- Det undrer os, at denne påstand bliver fremsat nu. Vi har netop vundet hele ambulanceudbuddet i Region Hovedstaden foran tre andre udbydere, hvoraf den ene var regionens eget kontrolbud, med et konkurrencedygtigt tilbud – både hvad angår pris og kvalitet, hedder det fra Regionsdirektør Kjeld Brogaard, Falck Ambulance Nord.

Falck var tæt på, da de tabte udbudsrunden for ambulancekørsel og sygetransport i Nordjylland, synes Regionsdirektør Kjeld Brogaard, Falck Ambulance Nord. Foto: Diana Holm

- I det udbud som vi desværre tabte i Region Nordjylland var vores afgivne priser ganske tæt på PreMed’s og regionens egen kontrolberegning, hvilket også er en ganske klar indikation på, at vores prisniveau følger det øvrige marked.

Mogens Ove Madsen siger derimod, at han allerede i 2012 bad om en analyse fra et eksternt konsulentfirma, fordi han havde en formodning om. at regionen betalte for meget for ambulancekørsel. Analysen bekræftede hans formodning.

- Det fik i hvert fald mig til at tænke, at det skulle da vist udfordres, men dengang turde Regionsrådet ikke at røre ved det. Det har man så gjort nu, siger han.