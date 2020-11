Amerikanerne afholder valg: Her er hvad de (sandsynligvis) spiser

Danskere er temmelig nøjsomme, når der er valgaften. Valgflæsk er vores foretrukne ret på valgaftenen. I USA er det hele som sædvanlig meget større. Og foruden kager og cocktails i rød, hvid og blå er maden på en valgdag noget af det vigtigste.

For tiden er der masser af forslag på amerikanske internet-fora til en menu, og rigtig mange retter får tilføjelsen "comfort food", fordi mange amerikanere er hunderæde for udfaldet af dette års valg.

En af disse amerikanere er kok Mark Birschbach, der bor ved Hjørring og har burgertrucken Chuck Wagon. For ham er mad også en tradition at nørde med ved valget, og vi har samlet hans liste over de mest populære retter, han kender fra sit hjemland på netop sådan en dag.

- Det er en normal arbejdsdag for de fleste, men mange får fri til at gå hen for at stemme. Ellers er det også en festdag, efter at man har haft et trættende år med valgkamp og har brug for at give lidt slip. Mange mødes på en bar efter arbejde for at følge valgreportagerne sammen med andre. De drikker øl og bestiller forskellige snacks i baren undervejs. Senere mødes man med familie og venner for at få noget aftensmad, og her får man ofte vores amerikanske klassikere, siger Mark Birschbach.

- Vi amerikanere prøver altid at gøre noget ekstra ud af valgdagen, for det er en stor dag i de forenede stater.

Snacks

Hvidløgsbrød med ost, buffalo wings, hotwings, løgringe, chili chesse tops, sweet corn (majskolber) Foto: Martin Damgård

Bare ordet snack sender tankerne videre til et lille, hurtigt, knasende og lækkert stykke syndighed - easy food, no fuss. En snack skal være let at spise uden de store overvejelser. Chips, popcorn, forskellige nødder, peanuts, buffalo wings, hotwings, breadsticks, sloppy joes (burger med millionbøf), grilled cheese (parisertoast uden skinke) , majskolber, kiks med ost og pretzels kan man få de fleste steder.

- Udvalget her fra Bone's er perfekt at få på en bar til sin øl, cocktail eller vin, og amerikanerne elsker at få snacks i løbet af valgdagen, mens de på storskærme følger med i reportagerne og diskuterer politik. For amerikanere er snacks en god begyndelse, før man kommer videre til hovedmåltidet. Og nogen gange ender snacksene faktisk med at blive hele måltidet.

Spare Ribs med Mac & Cheese

Spare Ribs kender vi temmelig godt i Danmark serveret med pomfritter og coleslaw, men amerikanerne elsker også at servere Mac & Cheese til. Foto: Martin Damgård

Det her er en All American Classic, intet mindre. Grisen kom med de spanske conquistadores til Amerika i slutningen af 14-tallet, og siden da er den langsomt tilberedte udskæring blevet forfinet til den klassiker, man nu kan få over hele verden som en amerikansk specialitet.

- Man kan tilberede dem på mange måder. De kan laves i en slow cooker, forkoges i øl, de kan ryges, kommes på grillen eller grilles i ovnen.

Spare Ribs serveres ofte med pomfritter eller kartoffelmos, men Mark har også ofte fået den sammen med makaroni og ost.

Amerikanerne spiser godt, når der er præsidentvalg. Her præsenterer Mark Birschbach sine favoritter på valgdagen. Foto: Martin Damgård

- For os amerikanere er spare ribs en billig, nem, mør og smagfuld ret. Det er som om, at jo længere tid, du tilbereder dem, des bedre bliver de. Det er også en ret, der er "finger lickin' good", og man bliver godt griset til, når man først er gået i gang, for man skal selvfølgelig ikke spise den med kniv og gaffel. Når jeg får spare ribs, så behøver jeg ikke meget mere end det, I ser her på tallerkenen.

- Mac & Cheese er noget alle kan lide, ung som gammel. Det er en simpel ret, der egentlig bare kræver en god ostesauce. Jeg kan godt lige at spise den sammen med baconbits og krydre den lidt med timian eller rosmarin og så gratinere den med lidt rasp for at give en god crust. That's really nice.

The Burger

En burger er noget af det mest amerikanske, man kan få. Bone's version er fyldt med spare ribs, bacon og løgringe. Her med en "side" af kartoffelmos med baconbits på toppen. Foto: Martin Damgård

Burgerens historie dateres tilbage til slutningen af 18-tallet, hvor hamborgensiske emigranter tog traditionen med at samle kød mellem to stykker brød med sig over atlanten. Dengang en nem måde at fodre mange mennesker med mad på farten.

I dag er traditionen udviklet gennem årene og blevet USAs største varemærke på madfronten.

Derfor vil mange amerikanere spise burgere i en eller anden form på valgdagen, og som burger-truck-ejer har Mark sin klare burger-kombi-favorit.

Tre vigtigste ting i en burger

- Der er tre ting i en burger, der skal være tilstede. Jeg vil altid selv vælge en burger baseret på både oksekød og svinekød. Så skal der være en god ost, og der skal være bacon.

- På vores sprog betyder "burger" traditionelt at hakke det kød, der ikke bruges til andre udskæringer. Fedtprocenten skal være høj på 18-20 procent, og så får man et lækkert stykke kød. Der skal heller ikke være for meget fyld i men gerne en syrlig agurk, fransk gul sennep lidt rå løg og forskellige saucer i. Nem at holde i én hånd til at tage med.

- Men tendensen i USA er efterhånden, at man laver burgerne så store, at der er mere grønt og højere priser.

Beef Prime Rib

Her er det Marks favorit-udskæring, Beef Prime Rib. Foto: Martin Damgård

Amerikanerne elsker deres spare ribs, men de elsker lige så meget Beef Prime Rib, der kommer fra oksen.

I USA er oksekød også bedre end i Danmark. Køerne er fodret med majs i stedet for korn og græs.

Her i Danmark er vi mest vant til at få spareribs fra grisen, men "over there" er ribben fra oksen lige så populær, og prime-udskæringen den bedste. Den er lidt svær at få i Danmark, for man skal have sin slagter til at bestille den.

Denne her Prime Rib skal have fire-seks timer i røgeovn eller grill og bliver på den måde ultramør. Til slut kan den pensles med barbecue-sovs.

- Beef Prime Rib har masser af fedtmarmorering og er min favorit, når jeg skal have "ribs". Denne her er i medium størrelse og er nok til et måltid efter danske standarder. Men i USA får man dem også meget større. Man ved, man spiser noget godt, når det gratter ud over fingrene og ansigtet. Det er for mig den smagsmæssigt allerbedste rib.

Cheese Cake og Apple Cake

Cheese Cake og Apple Pie. Så bliver det ikke mere amerikansk. Foto: Martin Damgård

Amerikanerne er kendt for mange ting i det søde køkken, men forskellige cheese cakes og apple pies er favoritter lige præcis nu.

- Cheese cake er en klassiker ofte baseret på flødeost og som her på Bone's med smag af gulerod eller Oreos.

- Lige nu er æblerne gode, så mange spiser en tærte eller kage med æbler. Apple Pie er en relativt simpel amerikansk dessert-institution og er nem at lave med tærtebund eller dejlåg og kan varieres med de frugter og bær, man har tilgængelig, og vi plejer at fylde dem med hvad, vi nu har. Og så er der ikke noget bedre end et scoop vanilje-is ved siden af.

Mark Birschbach er fra Wisconsin i Midtvesten, og menuen på sådan en valgaften er sandsynligvis en smule anderledes, hvis man bevæger sig syd-, vest- eller østpå.

Marks valg af retter passede lige med det, de havde på menuen på Bone's i Aalborg. Så vi tog blok og video-kamera med. Foto: Martin Damgård