Analyse: Er der et magtskifte på vej i regionen?

ANALYSE:Siden 1978 har Socialdemokratiet haft magten over Nordjylland - først i det nordjyske amtsråd, senere i regionsrådet.

Alene det faktum gør det vanskeligt for Venstre at skulle vriste formandsposten fra Ulla Astman (S). Hun har været formand siden 2007, hvor forgængeren Orla Hav (S) kom i Folketinget.

Til sidste valg fik Ulla Astman 48.586 personlige stemmer og var klart den største stemmesluger af alle. På andenpladsen kom Per Larsen fra Konservative, som fik 10.925 stemmer og Venstres spidskandidat på det tidspunkt, Lone Sondrup, fik 10.675 personlige stemmer.

Gang på gang er det mislykkedes, når de borgerlige partier har forsøgt at vriste magten fra Socialdemokratiet, selvom det har været tæt på.

Spørgsmålet er, om det nu er slut med den socialdemokratiske magt i Nordjylland.

Tilbage i september sidste år blev Mads Duedahl - med et markant flertal fra Venstre-baglandet i ryggen - valgt til partiets spidskandidat til regionsrådsvalget. Og siden da er Venstre gået ambitiøst til værks i forsøget på at snuppe formandsposten.

Venstres kandidatliste til regionsrådsvalget bærer præg af et større strategisk arbejde, hvor man har haft fokus på stærke lokale profiler med især erfaring inden for det kommunalpolitik - og derudover er den præget af især unge med tilknytning til sundhedsvæsenet.

På Venstres liste finder man blandt flere andre Malou Skeel, hofjægermesterinde og medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt, samt Jørgen Pontoppidan, tidligere borgmester i Hobro Kommune.

Mads Duedahl selv har været sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune siden 2014. Derudover er Anne Honoré Østergaard også ny på listen - og sidder i dag både i Folketinget og i Aalborg Kommunes byråd. Dermed er der også markante Aalborg-navne på listen.

Af yngre kandidater med tilknytning til sundhedsvæsenet kan man blandt andre nævne psykologistuderende Helena Palsgaard, sygeplejeske Nanna Birkkjær og lægestuderende Philip Sperling.

Mads Duedahl - og holdet bag - er også gået professionelt ind i arbejdet med synlighed - både på sociale medier og i de etablerede medier. Mads Duedahl kommunikerer effektivt, i øjenhøjde og direkte med sine følgere på Facebook. Det kan godt synes en smule tilrettelagt, men man må ikke undervurdere effekten. Ulla Astmans indsats på de sociale medier bærer mere tilfældighedernes præg.

Det er dog lykkedes Ulla Astman at skabe et regionsråd præget af konsensus. Hun har selvsagt erfaringen og er kendt for at være saglig. Det er næppe store overraskelser Ulla Astman vil præsentere os for i en kommende valgperiode, hvis hun bliver genvalgt.

Om det er positivt eller negativt handler mest om temperament - og derfor er Duedahl da også gået til valg på sloganet "Tid til forandring".

Udover de to kandidater bejler også konservative Per Larsen igen til formandsposten. Og selvom Det Konservative Folkeparti nok får svært ved at blive større end Venstre, er der mange ubekendte faktorer på spil: Udover at være en erfaren politiker i regionsrådet sidder Per Larsen også i Folketinget, og i den forbindelse har han været - og er stadig - en markant kritisk stemme i især minkdebatten.

Også Per Larsen er stærk på sociale medier. Det bliver spændende at se, hvordan synligheden påvirker antallet af personlige stemmer.

Ulla Astman repræsenterer det vidende, etablerede og erfaringen. Der er ikke mange buzzwords, smarte slogans, overdrevne valgløfter at spotte i hendes kampagne. Omvendt kan det være vanskeligt at spotte den politiske vision i regionsrådets arbejde i dag.

Overfor står Mads Duedahl med den professionelle medieindsats og de store løfter. Og spørgsmålet er, om han kan leve op til alle ordene, hvis han ender som formand efter valget på tirsdag.