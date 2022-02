Analyse: FE-sagen har ingen vinder – men mange tabere

Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio4 og medvært på Radio4’s ugentlige politiske magasin ’Mandat’.

Det eneste sikre, der her og nu kan siges om FE-sagen, er, at der næppe står en vinder tilbage, når den slutter. Men derimod mange tabere.

Set udefra er det som at følge en dårlig spionroman. Et godt gæt er, at hvis en redaktør på et forlag havde fået plottet i FE-sagen servereret i manuskriptform, ville vedkommende formentlig have afvist det. Og hvis en smart tv-forfatter havde fundet på plottet til et nyt afsnit i DR’s tv-serie ”Borgen”, ville det formentlig også være blevet skrottet. Fordi det ville være alt for urealistisk.

For hvem ville dog tro på en historie om, at Danmarks mest betroede efterretningschef, Lars Findsen, ville blive anholdt i lufthavnen på vej hjem efter en tjenesterejse og blive varetægtsfængslet i flere måneder på grund af mistanken om, at han havde røbet statshemmeligheder?

Vi taler om en mand, som har været departementschef i Forsvarsministeriet, chef for Politiets Efterretningstjeneste og chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. En mand, som kender alle rigets hemmeligheder, og som i årtier har haft det som sin vigtigste opgave at beskytte Danmark mod indre og ydre fjender. Kort sagt er det Mr. Sikkerhed, som mistænkes for at have ladet højtklassificerede oplysninger gå videre.

Og hvem ville have troet, at Claus Hjort Frederiksen ville komme under mistanke for at have lækket statshemmeligheder? Vi taler her om en af Folketingets mest erfarne medlemmer, der i årevis har været en afgørende aktør i Venstre, og som i rollen som finansminister har haft ansvar for rigets finanser, og som senere i sin funktion som forsvarsminister har arbejdet hårdt og dedikeret for at sikre Danmark mod trusler.

At anklagemyndigheden har rettet søgelyset mod de to, er ekstraordinært, ja næsten surrealistisk. Men det er ikke desto mindre den virkelighed, som politikerne på Christiansborg lige nu forsøger at forstå og forholde sig til.

Næsten ligegyldigt, hvad der sker, vil sagen få store omkostninger.

Siden sagen eksploderede, har eksperter på stribe fastslået, at den uundgåeligt vil slå skår af de danske efterretningstjenesters troværdighed i forhold til de udenlandske efterretningstjenester, som det er livsvigtigt for Danmark at kunne samarbejde med. Uden dette samarbejde – og den udveksling af følsomme informationer, der foregår - vil det være for eksempel ekstremt svært at forsvare sig mod fundamentalistiske terrorgrupper. Der er selvfølgelig fra dansk side blevet arbejdet intenst på at informere og berolige de udenlandske tjenester om sagen, men eksperter er ikke i tvivl om, at Danmarks rolle som en troværdig international partner er blevet svækket af sagen.

Når det gælder sagens hovedpersoner, Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen, vil det selvsagt være en enorm skandale, hvis de har lækket dybt sensitive oplysninger med betydning for Danmarks sikkerhed. De risikerer i så fald fængselsstraffe, og de vil begge få den værst tænkelige afslutning på ellers fornemme karrierer. Viser det sig, at politiet og anklagemyndigheden ikke kan rejse en tilstrækkelig solid sag mod de to, vil de nok blive renset, men de er blevet trukket gennem sølet i en sag, som har været en voldsom belastning for dem begge.

Falder sagen på gulvet, vil søgelyset i givet fald rette sig mod anklagemyndigheden. For hvordan har man kunnet udløse så meget uro og anrettet så store skader i en sag, hvis man ikke er i stand til at vinde den, når det kommer til stykket? I den situation vil der blive set med kritiske øjne på dømmekraften hos de folk, der startede sagen.

Midt i det hele står statsminister, Mette Frederiksen, justitsminister, Nick Hækkerup, og en regering, der kritiseres for at have fejlhåndteret sagen og holde Folketinget, medierne og befolkningen i total uvidenhed om sagens indhold.

Thomas Larsen, politisk kommentator hos Radio4.

Flere tidligere departementschefer og topembedsmænd har i ugens løb rettet en usædvanlig hård kritik mod regeringen. Det samme har tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen gjort. Det er umiddelbart nemt at se, at flere af disse kritikere kan være drevet af andet end ædle motiver, når de angriber regeringen. Men det ændrer ikke på, at det er ekstraordinært, at så markante tidligere topembedsmænd går så langt i deres kritik af regeringen.

Uanset hvad der sker, er FE-sagen blevet til en af de møgsager, som ingen regeringschef ønsker at sidde med.

Mens kritikken fyger gennem luften, er det dog vigtigt at huske, at ingen ved, hvad sagerne drejer sig om – og det gælder også for mange af eksperterne. Juridiske eksperter har i de sidste døgn fastslået, at det var et eklatant nederlag for anklagemyndigheden, da Østre Landsret torsdag gjorde det klart, at der ikke er grundlag for at fastholde Lars Findsen bag tremmer. Men man skal lægge mærke til, at sigtelserne mod ham fortsat gælder, og at politiet fortsætter med sin efterforskning.

På Christiansborg stiger forundringen, og flere partier øger presset på regeringen for at få mere information om, hvad sagen egentlig handler om. I partierne ved man godt, at man ikke kan få alt at vide. Men omvendt vil man ikke finde sig i at stå i totalt mørke og uvidenhed om i, hvad sagen handler om. Et godt gæt er, at det vil blive stadigt sværere for regeringen at vende ryggen til det krav.