Analyse: Minksag torpederer kommunal valgkamp

Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio4 og skriver klummer til Nordjyske.

Timingen er elendig for statsminister Mette Frederiksen.

På få døgn er et stort udspil fra regeringen blevet totalt overdøvet af den uro og turbulens, som granskningskommissionens kulegravning af minksagen udløser.

Onsdag morgen præsenterede tre af regeringens ministre udspillet, ”Tættere på II”, der bl.a. skal bane vej for flere lokale sundhedstilbud rundt om i landet. Både politikere og myndigheder har erkendt, at der kan blive for langt til de nye superhospitaler. Der er derfor brug for flere tilbud tættere på borgerne, og så skal der gøres mere for at afhjælpe den akutte mangel på praktiserende læger.

Regeringens udspil kommer ikke til at tackle alle udfordringerne her og nu. De opgaver, som de nye ”nærhospitaler” skal tage sig af, er endnu ikke præcist defineret. Og manglen på praktiserende læger kan ganske enkelt ikke løses med et snuptag.

Alligevel var det en oplagt vindersag, regeringen præsenterede. Alle er enige om, at der ér brug for at skabe flere og bedre lokale sundhedstilbud, og derfor støttede de fleste eksperter også grundtanken i udspillet. Desuden viser meningsmålingerne, at sundhedspolitik er vælgernes førsteprioritet før kommunalvalget, så også på dette punkt ramte regeringen plet.

Men står sundhedsudspillet forrest i mediebilledet lige nu? Nej – bestemt ikke.

Tværtimod er Mette Frederiksen ramt af en lavine af kritik, der handler om, at hun og hendes nærmeste embedsmænd og rådgivere har slettet sms-beskeder fra deres telefoner – vel at mærke beskeder, som kunne kaste lys over den dramatiske og drastiske beslutning fra sidste år om at aflive alle landets mink og dermed reelt eliminere et helt erhverv.

Mette Frederiksen har forklaret, at Statsministeriet har ønsket, at telefonerne skulle indstilles til automatisk at slette sms’er efter 30 dage. »Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet til af sikkerhedshensyn at have en automatisk sletning af sms’er,« siger hun.

Planen er nu at forsøge at gendanne beskederne, sådan som granskningskommissionen ønsker det, og det vil Statsministeriet medvirke til, understreger hun også. Men problemet for Mette Frederiksen er, at hun allerede nu står i en sårbar situation.

Dels kan hun og hendes rådgivere have overtrådt basale spilleregler i den offentlige forvaltning, hvis de slettede sms-beskeder indeholder relevante oplysninger, som skulle have været journaliseret efter forskrifterne.

Dels rejser sletningen af sms-beskederne en mistanke om, at hun og hendes rådgivere bevidst har villet skjule belastende oplysninger. De kommer groft sagt til at fremstå som forbrydere, der ønsker at slette deres spor – hvilket kritikerne er i fuld gang med at klandre Mette Frederiksen for.

Endnu er det for tidligt at spå om de konsekvenser, som kulegravningen af minkskandalen kan få. I yderste instans venter en rigsret – men statsministeren kan også ende med at klare frisag. Sagen er, at ingen ved det.

Til gengæld står det klart, at sagen er begyndt at slide. Mette Frederiksen risikerer i den kommende tid at få slået skår af sin popularitet og troværdighed, hvis sagen bliver ved med at kaste slagskygger ind over hende og regeringen. Det er præcis det, som kan være så belastende for en regeringschef og et ministerhold, når først en kommission begynder at kværne sig igennem en alvorlig sag, og når afhøringer af vidner giver vælgerne et usminket indblik i magtens maskinrum.

Det er ikke sikkert, at der nødvendigvis kommer afgørende nyt frem fra afhøringerne, men det er sjældent kønt at følge en regerings arbejde under en højspændt situation, hvor pressede ministre, topembedsmænd og rådgivere handler i panik og har nerverne uden på tøjet. Og det er præcis det, som Mette Frederiksen & Co. oplever for tiden.

Hermed vender vi tilbage til den elendige timing.

Indtil nu har Mette Frederiksen og S stået bomstærkt i målingerne, og det skyldes især håndteringen af corona-krisen. Ser vi bort fra minksagen, er Danmark, både sundhedsmæssigt og økonomisk, kommet langt bedre ud af krisen end mange andre lande. Ja, faktisk har internationale medier rapporteret om, hvor godt det er gået herhjemme.

Men hverdagen er vendt tilbage i dansk politik, og derfor er Mette Frederiksen ikke længere det altdominerende omdrejningspunkt, og mange andre politiske temaer er pludselig kommet tilbage i spil. Det har været ventet længe, at det ville gå sådan, men den nye udfordring for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er, at afdækningen af minksagen kan begynde at trække hende selv og partiet yderligere ned i den kommende tid.

Dermed kan valgkampen frem mod 16. november også komme til at udvikle sig anderledes end ventet for kort tid siden. Den landspolitiske medvind, som tidligere kunne hjælpe lokale S-kandidater, risikerer at svinde ind dag for dag.