Anders går på arbejde med livet som indsats

NORDJYLLAND:Han står helt op ad bilens bagende og stikker forsigtigt et øje frem - som et barn, der leger gemmeleg og lige vil lure, om der er risiko for snart at blive fundet - inden han træder ud på vejen.

For 51-årige Anders Lyhne Olesen, der kigger frem, er det dog ikke en leg. Det er dybt alvor, når han trækker i det genkendelige selvlysende orange og gule tøj for at arbejde på de nordjyske veje.

- I sidste ende er det med helbredet og livet som indsats, at jeg passer mit arbejde. Det er ikke noget, jeg går og tænker over hver dag, men hvis jeg én gang glemmer at kigge mig over skulderen eller der kommer én uopmærksom bilist, så kan det betyde, at jeg ikke komme hjem til aften, siger han.

For bilister virker det ikke voldsomt at køre 50 eller 60 kilometer i timen forbi et vejarbejde.

- Det er bare temmelig hurtigt, når man står én meter eller to fra en bil, der kører med den fart, siger Anders Lyhne Olesen, der har oplevet at blive snittet af en bil med den fart og er ramt af en pullert i hård plastik, der blev ramt af en lastbil og fløj hen ad asfalten, igennem luften og ramte ham på anklen.

- Det sætter da tanker i gang, når det kommer så tæt på, siger han.

Passer på hinanden

Anders Lyhne Olesen er i dag formand for et lille sjak, der kører rundt for at lappe huller i vejene i Aalborg og Vesthimmerland kommuner. Og de passer på hinanden.

Anders Lyhne Olesen og hans lille sjak sørger for, at vejene i Vesthimmerland og Aalborg kommuner er gode at køre på.

- Hjertet sidder oppe i halsen, når vi har en ny mand med. Man kan tydeligt se, at de ikke har rutinerne og de forhåndsregler, man lærer med tiden. Derfor gælder det om at være ekstra påpasselige, når vi har nye med, siger han.

Anders Lyhne Olesen forklarer, at han og kollegaerne altid, så vidt muligt, forsøger at "gemme" sig bag deres biler, så de ikke bliver ramt.

- Når vi går flere sammen på de mindre veje, så siger vi altid "bil", så alle er klar over, at de lige skal være opmærksomme. Hver morgen holder vi også et møde, hvor vi snakker om risiko-vurdering og om der er noget vi skal være specielt opmærksom på ved dagens opgaver, siger han.

Tidligere var det små klapskilte, der stod på nede på jorden. I dag er skilte sværere at flytte rundt med, men også sværere for bilisterne at overse.

Tidligere var det klapskilte, der var sat op på jorden. I dag der sat store skilte op i mindst 1,3 meters højde.

- Føler vi os utrygge ved en opgave har vi altid ret til at pakke sammen og køre hjem og sige, at vi skal have mere sikkerhedsudstyr med ud, siger Anders Lyhne Olesen, der har oplevet den slags opgaver.

For cirka tre år siden skulle hovedvejen mellem Thisted og Aalborg laves, og Anders var med et hold ved Vesløs ved Vejlerne.

- Vi var ved at stille op, da vi vurderede, at her vil vi have det dårligt med at gå. Vi pakkede sammen, kørte hjem og sagde, at det der ville vi være utrygge ved at gå. Der var ingen spørgsmål fra vores ledelse, og et par dage efter var der store skiltevogne og afspærring, som vi kunne have med ud på opgaven, fortæller Anders Lyhne Olesen.

- Der bliver ikke taget nogen chancer. Det vigtigste ved vores arbejde er, at vi kommer godt hjem igen.

Anders Lyhne Olesen og hans kollegaer forsøger altid at stille biler - og tromler - så de skærmer af, så bilisterne ikke kommer helt tæt på.

Respektløse bilister

Til maj har Anders Lyhne Olesen været ansat som vejmand i 27 år, og selvom sikkerhedsudstyret er blevet bedre i de år, er der også noget andet, der har ændret sig. Særlig de seneste år.

- Bilisterne er blevet mere respektløse. De tænker ikke på, at det er mennesker, som går her, og vi faktisk går her for deres skyld, så de får en bedre vej at køre på, siger han.

Specielt én ting ryster Anders Lyhne Olesen.

- Vi ser flere gange om dagen, at folk sidder med mobiltelefonen i hånden eller piller ved navigation eller musikanlæg i midterkonsollen. Der er slet ikke fokus på at køre bil og at vi går lige ved siden af. Det er så respektløs, at jeg næsten ikke kan udtrykke det, siger Anders Lyhne Olesen, der dog også fortæller om folk, der pænt tager farten af og hilser.

- Det er heldigvis med til at veje op på de dårlige oplevelser, siger han.

Nye vogne med airbags

Tal viser, at det ikke er ubegrundet, hvis personer, der har vejene som deres arbejdsplads, oplever, at bilister er mindre opmærksomme, og der er flere ulykker de senere år.

Trafikulykker ved vejarbejde 2015-2019 Grafik: Jette Klokkerholm

De nyeste tal fra Vejdirektoratet er fra 2019 og viser, at der var 318 ulykker ved vejarbejder på de hjemlige veje. Heraf var de 62 med personskader.

Det er 110 flere tilfælde - eller en stigning på 50 procent - i forhold til fire år tidligere. Dengang - i 2015 - var 45 ulykker med personskader.

Trafikulykker ved vejarbejde i alt Grafik: Jette Klokkerholm

Som en reaktion på det stigende antal ulykker, har Vejdirektoratet netop offentliggjort, at det eller de selskaber, der skal tage sig af de akutte opgaver - slaghuller i vejen, tabt gods, hjælp ved uheld og lignende - på statens veje, om fire år altid skal bruge såkaldte TMA-systemer. Det er særligt solide afmærkningsvogne, der har en tyk stødpude bagpå.

- Man kan sammenligne det med bilernes airbags. Bilen vil blive bremset ned. Måske vil bilen komme til skade, men personen bag rattet vil ikke komme til skade, siger Charlotte Vithen, der er områdechef i Vejdirektoratet.

Der er allerede fem af de såkaldte TMA-systemer i brug. Man kan se stødpuden bagpå, der sænkes ned, når den skal give beskyttelse for de arbejdende folk. Foto: Vejdirektoratet

Påkørsler uden bremsespor

En af de voldsomste trafikulykker var i 2018, hvor en Falck-redder, som var ved at assistere i en akut situation, blev påkørt og dræbt.

Og indenfor de senere år har man set flere og flere ulykker, hvor biler er kørt op i skiltevogne, uden at bilisten har bremset op på forhånd.

- Det er fortvivlede, at folk ikke er opmærksomme, når de sidder bag rattet.

- Vi har stort fokus på medarbejdernes sikkerhed ude på vejene - og selvfølgelig også trafikanternes sikkerhed. Det er også derfor, at vi har besluttet at indføre det nye system i forbindelse med et nyt udbud. Så dem, der skal løse de akutte vejopgaver om fire år altid skal opstille vogne med stødpuder, siger Charlotte Vithen.

Sådan kører du forbi et vejarbejde Vejdirektoratet giver følgende råd til trafikanter ved vejarbejde: Koncentrer dig om din kørsel Vær opmærksom på ændringer på vejen Respekter hastighedsgrænsen Hold afstand til forankørende Hold din vognbane frem til flettepunktet. Kilde: Vejdirektoratet VIS MERE

I dag er det Falck, der rykker ud, når Vejdirektoratet har akutte opgaver på vejene, og her har man allerede taget fem af de rullende stødpuder i brug. De er placeret rundt om i landet.

Når kravet er fuldt udrullet om fire år regner Vejdirektoratet med, at firmaet, der skal klare opgaven skal bruge omkring 50 til 60 af de nye stødpudevogne.