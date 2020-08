Anders var nær blevet anholdt, da han gravede gratis blomster op ved springvand

AALBORG:Fredag meldte Aalborg Kommune ud, at springvandet "Kampen mod havet" - hvor Jernbanegade og Danmarksgade møder Prinsensgade - skal midlertidigt fjernes, og derfor kan man ganske gratis hente de blomster, der er plantet rundt om springvandet.

Foto: Anders Pejtersen

Men det havde kommunen åbenbart glemt at fortælle politiet om. Det opdagede 22-årige Anders Pejtersen, da han fredag aften ville hente et par blomster til sin forældres have.

- Jeg havde parkeret i Prinsensgade. Jeg havde gravet lidt blomster og planter op fra springvandet, men havde stillet dem fra mig, for lige at få rengjort hænderne, da en politipatrulje kommer forbi, fortæller Anders Pejtersen, der blev noget nervøs, da patruljen stoppede lige ud for ham.

"Kampen mod havet" skal midlertidig flyttes, og derfor har Aalborg Kommune meldt ud, man kan komme og tage blomster og planter gratis. Arkivfoto: Jens Morten

- Jeg tænke om jeg måske havde parkeret ulovligt eller noget, men jeg blev overrasket da de spurgte, hvor jeg havde blomsterne fra. Men jeg fortalte, at jeg havde gravet dem op fra springvandet, fortæller ham.

- Betjentene så overrasket ud, og spurgte om mit navn og personnummer, før de ville høre, hvorfor jeg havde taget blomsterne fra springvandet. Og jeg måtte finde min telefon frem, og vise dem opslaget på Facebook før de troede på mig, siger Anders Pejtersen med et lille grin.

- Jeg blev da overrasket over, at de det havde ikke havde hørt noget om det, men de lod mig heldigvis gå igen, siger Anders Pejtersen, der fortæller, at blomsterne nu er plantet ud i hans forældres have.

De blomster og planter, som Anders Pejtersen hentede til sine forældre i springvandet "Kampen mod havet" står nu i forældrenes have, men de kostede en samtale med politiet. Foto: Anders Pejtersen

Det var da også først lørdag morgen, da NORDJYSKE snakkede med vagtchefen, at politiet blev opmærksom på kommunens gestus - og derfor kunne skrive sig bag øret, at blomsteropgravere på stedet ikke er hærgende havevandaler men lovlydige borgere, der bare følger kommunens opfordring til at tømme bedet, inden blomsterne bliver ødelagt af store maskiner.