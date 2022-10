Ane Halsboe svarer konservativ kandidat: Vi skal ikke have atomkraftværker i Nordjylland

ENERGI:Nej tak til atomkraftværker i Nordjylland. Tænk, at det er nødvendigt, at sige det i 2022. Men det er det. For mens man i Europa og resten af verden fremhæver Danmark som en af klodens førende grønne stormagter, flirter flere borgerlige politikere med tanken om, at Danmark skal lægge jord til atomkræftværker og lagre til højradioaktivt affald.

Og nu er debatten så nået til Nordjylland. Her i avisen lancerer Jakob Axel Nielsen fra de Konservative ideen om, at Danmark nu skal til at bygge atomkraftværker – et brud med den grønne strategi, Svend Auken meget visionært grundlagde tilbage i 1990erne, og som vi nu nyder frugterne af.

Man må forstå på Jakob Axel Nielsen, at vi ikke kommer uden om atomkraft, selvom han anerkender, at det tager lang tid at bygge.

Atomkraft i Danmark er en dårlig ide af mange årsager. For det første løser den ikke vores akutte udfordring med at få fossilfri energi. I Finland har de netop færdiggjort Europas nyeste atomkraftværk. Det tog næsten 20 år og medførte voldsomme budgetoverskridelser – og det er endda i et land, hvor de har stor erfaring med at bygge værker, og hvor de allerede har infrastrukturen til opbevaring af højradioaktivt affald. Atomkraft er desuden en meget dyr energiløsning i forhold til vind- og solenergi. Energiformer som vi også meget hurtigere kan udbygge. Og med de kommende energi-øer, skaber vi løsninger, så vi har billig grøn strøm, når det ikke blæser. Løsninger der vel og mærke ikke ligger 20 eller 30 år ude i fremtiden, men kan blive til virkelighed i dette årti, og gøre os til verdensførende, når det gælder grøn energi.

Atomkraftværket i Zaporizjzja er det største af sin slags i Europa. (Arkivfoto). Alexander Ermochenko/Reuters

Og så er der spørgsmålet om, hvor værket skal ligge. Der kunne jeg godt tænke mig et konkret svar fra den konservative kandidat her i Nordjylland. Skal atomreaktorer og lager til højradioaktivt affald ligge her i Nordjylland? Og i så fald hvor? Det er jo et svar, man skal kunne besvare, hvis man politisk ønsker atomkraft i Danmark. Måske Jakob Axel Nielsen kan hente inspiration i en stor rapport, udgivet af Miljøministeriet i 1984 – året inden et flertal i Folketinget besluttede, at vi ikke skal have atomkraft i Danmark. Under overskriften ”Placering af kernekraftværker” fremhæves området nord for Asaa, som en god placering for atomreaktorer – blandt andet fordi man ved et udspil og vestenvind undgår radioaktiv stråling i store byer.

Misforstå mig ikke. Jeg er ikke ekstremist, når det gælder atomkraft. Danmark nyder godt af strømmen fra svenske atomkraftværker. Men tiden er ikke til at sadle om og begynde at udvikle atomkraft i Danmark. Tiden er ikke til at gøre folk nervøse for, om de pludselig bliver stavnsbundet, hvis deres ejendomsværdi styrtdykker, som følge af at deres nabolag udpeges som mulig placering for et atomkraftværk om 20 år.

Vi skal fortsætte med at udvikle grønne løsninger, som vi kan eksportere til hele verden. En strategi som ikke mindst kommer Nordjylland til gavn. Her leverer vores virksomheder løsninger til den hastigt voksende grønne energisektor. Lad os fortsat satse på at løfte Danmark fra den grønne stormagt vi er i dag, til at blive en grøn supermagt. For vi kan alle blive enige om, at vi skal være uafhængige af Putins gas hurtigst muligt. Atomkraft er både dyrt og langsomt og slet ikke svaret på grøn energi. Heller ikke i Nordjylland.