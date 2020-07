Anklagemyndighed indleder sag mod betjent der tævede på AaB-tilhænger

ESBJERG:Var det på sin plads, da en betjent brugte sin politistav mod en fodboldfan i Esbjerg, eller var det unødig magtanvendelse?

Det skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) undersøge.

DUP har derfor indledt en sag mod en politibetjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Det oplyser kontorchef Claes Vestergaard fra DUP til DR Syd.

I sidste uge oplyste DUP ellers, at den ikke af egen drift ville indleden en undersøgelse, men at der samtidig var kommet en anmeldelse fra en borger, der anmeldt politiet for vold.

Det er den anmeldelse, der betyder, at der nu får DUP til at undersøge episoden.

Ved pokalfinalen i fodbold, der blev spillet i Esbjerg den 1. juli mellem klubberne Sønderjyske og AaB, brugte en betjent sin stav mod en AaB-fan.

Det skete uden for byens fodboldstadion, hvor der opstod uroligheder både før og under pokalkampen mellem Sønderjyske og AaB.

Sagen bliver indledt som en adfærdsklagesag, hvor de involverede betjente og eventuelle vidner skal afhøres. Adfærdsklagesager bliver blandt andet brugt, når politiet ikke decideret overskrider straffeloven.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til DR Syd, at betjenten vil fortsætte i sit arbejde, mens sagen står på.

Der forventes at gå "nogle måneder", før DUP har truffet en afgørelse.

/ritzau/