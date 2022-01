Anklager ikke i tvivl - planer om skoleskyderier var ikke en fantasi

AALBORG:Hvis den 27-årige ikke var blevet anholdt i december 2020, ville han have gennemført et eller flere skoleskyderier eller lignende masseskyderier. Derfor skal han dømmes skyldig for forsøg på manddrab.

Sådan sagde anklager Kim Kristensen i sin procedure i sagen mod en 27-årig mand, der er tiltalt for at have planlagt et eller flere skoleskyderier i Nord- og Østjylland.

- Hvad ville der være sket, hvis politiet ikke havde anholdt ham? Jeg tør ikke tænke tanken til ende, sagde Kim Kristensen.

I retssagen er det kommet frem, at politiet, under en ransagning i juni 2020, beslaglagde to pistoler hos den 27-årige og hans computer. På computeren fandt de både videoer og et manifest, hvori den 27-årige fortæller om sine planer om at gennemføre en massakre, som han kaldte for V-day.

Knap et halvt år senere, i december 2020, blev den 27-årige anholdt. Og heldigvis for det, mener anklageren.

- Politiet kunne ikke vente længere. Det ville have været alt for risikabelt og alt for farligt.

Den 27-årige har imidlertid selv forklaret, at det hele var en fantasi. Ifølge ham foregik det hele i hovedet, og han kunne aldrig gøre nogen fortræd i virkeligheden.

Det var Kim Kristensen dog ikke overbevist om.

- Det er min klare opfattelse, at forklaringen, om at det var fantasi, skal forkastes, sagde han under sin procedure.

Manifest og virkelighed stemte overens

Efter anklagerens opfattelse havde den 27-årige hele tiden haft en reel plan om at udføre et masseskyderi, fra han begyndte på sit manifest i 2015, til han blev anholdt i december 2020. Kim Kristensen mente ikke, at den 27-årige på noget tidspunkt frivilligt opgav planen.

Under sin procedure læste anklageren flere gange op fra manifestet og sammenlignede de nedskrevne planer med de handlinger, den 27-årige foretog sig i virkeligheden. Han konkluderede, at den 27-årige kunne sætte flueben ud for flere af de punkter, der fremgik af planen i manifestet, og mente, at de alle var led i et forsøg på at begå manddrab.

Han påpegede, at den 27-årige begyndte til skydning og anskaffede sig våben, ammunition og taktisk beklædning. Præcist som den 27-årige havde beskrevet i manifestet, at han ville gøre forud for en massakre.

- Det blev ikke kun ved tanken, sagde anklageren.

På samme måde havde den 27-årige foretaget rekognoscering på flere skoler i området omkring Aarhus.

Kim Kristensen pointerede, at den 27-årige ikke kun havde kørt forbi skolerne, men at han havde været inde på gangene blandt eleverne.

Den 27-årige har selv erkendt, at han besøgte flere skoler i april 2018, men har forklaret, at han under besøgene kom ud af sin fantasi og mærkede empati, da han mødte eleverne og så deres ansigter.

Den forklaring havde anklager Kim Kristensen dog ikke meget til overs for.

- Når man kigger på manifestet, var det ikke ligefrem moralske skrupler, der prægede ham i den forbindelse, sagde han og læste op fra manifestet, hvor den 27-årige havde skrevet om børn som lette ofre.

Anklageren mente ikke, at den ubehag, som den 27-årige i retten har forklaret, han mærkede ved tanken om at dræbe børn, kom til udtryk i manifestet.

Opgav ikke V-day

Ifølge den 27-årige var det mødet med en hjælpsom skolepige under rekognoscering på en skole i 2018, der gjorde en ende på alle planer om et skoleskyderi. Det stod herefter klart for ham, at der udelukkende var tale om en fantasi, som han ikke ville gøre alvor af.

Det var imidlertid Kim Kristensens klare overbevisning, at den 27-årige på ingen måde havde opgivet at udføre den såkaldte V-day efter 2018.

Anklageren læste flere gange op fra dele af manifestet, der er skrevet efter 2018. Han understregede, at den 27-årige fortsat beskrev ønsket om at gennemføre V-day, men at økonomiske forhold, familiefødselsdage eller helligdage altid kom i vejen.

Ligeledes har politiets dataaflæsning vist, at den 27-årige forsatte med at søge på skoler på sin computer, påpegede anklageren.

- Søgninger, som efter min opfattelse kan kobles til planlægningen af masseskyderi, sagde anklageren.

Han citerede gentagne gange den 27-årige fra de videoer, som den tiltalte havde optaget af sig selv i 2019. Blandt andet, at den 27-årige havde tanker om, hvordan det ville være at skyde et menneske, og at han efter et masseskyderi ville føle sig fuldendt.

- Det viser efter min opfattelse tydeligt, at hans tanker fortsat kredsede om et masseskyderi, og at han således ikke havde opgivet planen om et masseskyderi, sagde Kim Kristensen.

Samlet set mente anklageren, at den 27-åriges reseach havde været så grundig, at det måtte betyde, han også havde til hensigt at udføre sin plan.

- Der fortsatte med at være liv i at gennemføre V-day og altså et massedrab, konstaterede Kim Kristensen.

Fandt manifest på ny computer

Selvom den 27-årige startede manifestet i 2015, var Kim Kristensen ikke tvivl om, at planen stadig var gældende, helt indtil han blev anholdt i december 2020.

Blot et halvt år forinden havde politiet beslaglagt den 27-åriges computer, hvorpå de blandt andet fandt manifestet. Kim Kristensen fremhævede, at den 27-årige derefter anskaffede sig en ny computer, og at politiets dataaflæsning viste, at manifestet også lå på denne ved anholdelsen. Det samme gjorde dele af Anders Breiviks manifest.

Gennem dataaflæsning kunne politiet også se, at den 27-årige flere gange i 2020 havde søgt på skoleskyderier og deres gerningsmænd.

Ved anholdelsen fandt politiet også to elefanthuer, som de ikke havde fundet ved ransagningen i juni. Den 27-årige var desuden stadig i besiddelse af taktisk beklædning og magasinholdere, fortalte anklageren. Det gav i hans øjne ikke mening, at den 27-årige ikke havde skillet sig af med disse ting, hvis han ikke ville gøre alvor af sine planer.

- Jeg kan ikke se nogen anden plausibel forklaring, end at de her ting skulle bruges i forbindelse med V-day, sagde Kim Kristensen.

Retssagen fortsætter mandag, hvor forsvareren vil fremføre sin procedure.