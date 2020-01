Anmeldelser af arkitektur på vej i NORDJYSKE

Havnefronter og byparker, boligbyggerier, vovede monolitter i det omkringliggende landskab og helt nye kvarterer.

De skyder op i hele Nordjylland, men bliver det godt, hvorfor lykkes det, der lykkes, og hvad kunne man have gjort bedre?

Som en del af NORDJYSKEs fokus på nybyggeri, bringer vi fra mandag 20. januar anmeldelser af arkitektur på nettet og i avisen.

Første anmeldelse bliver af den nyopførte Budolfi Plads i Aalborg. Anmeldelserne kommer dog ikke til at tage afsæt i Aalborg alene, men hele regionen.

En af anmelderne er Lars Brorson Fich, arkitekt og lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU, der står bag den kommende anmeldelse af Budolfi Plads.

- Arkitektur er jo anderledes end så meget andet, vi forbruger. Vi kan selv bestemme, om vi vil gå ind og se en bestemt film, besøge en bestemt restaurant eller købe en bestemt bil, men arkitektur er ikke noget, vi kan undgå. Samtidigt er det noget, der i langt højere grad sætter rammerne for vores liv, end vi måske går og tænker over. Derfor er det vigtigt, at vi får en kvalificeret diskussion om arkitektur, siger Lars Brorson Fich og henviser til den debat, der fylder meget i hele Danmark i disse dage.

- Arkitektur er udtryk for en lang lang række af valg, der bliver truffet, mens der bliver planlagt, tegnet og bygget. For eksempel: Hvor tæt skal man bygge og hvor højt? Er det altid en god ide at bygge højt? Eller omvendt, er det altid godt at bygge lavt? Eller er det mere nuanceret – er det nogen gange en god ide at bygge højt, og andre gange ikke – og hvorfor? Der træffes en myriade af andre valg i forbindelse med et byggeri, og hvert eneste valg har konsekvenser for, hvordan vores byer og landskaber opleves og bliver at færdes i, siger han og fortsætter.

- Der findes ikke nogen gylden opskrift på, hvad god arkitektonisk kvalitet er. Derfor er der ikke nogen, der kan bestemme, hvad der er god arkitektur ud fra en endegyldig og uimodsigelig sandhed. Men der er valg, der er bedre end andre, afhængigt af hvilke konsekvenser de får – og de valg kan man diskutere.

Hvad lægger du vægt på, når du skriver anmeldelsen?

- Jeg lægger vægt på argumenterne bag de valg, der er truffet. Er valgene fornuftige, og hvilke konsekvenser kan de tænkes at få? Så kan læseren selv gå ud og opleve det stykke arkitektur og tage stilling, siger han.

NORDJYSKE tager meget gerne imod kommentarer og debatindlæg på anmeldelserne. Send dem til aalborg@nordjyske.dk.