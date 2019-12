Anmeldelserne vælter ind: Indtil videre 26 indbrud i juledagene

NORDJYLLAND:Juledagene er igen i år tidspunkt for adskillige indbrud i både husstande, erhverv og fritidsejendomme - og 2019 er ingen undtagelse.

Onsdag kl. 16.21 viser tallene, at hele 26 personer indtil videre har anmeldt indbrud i Nordjylland i dagene 24. og 25. december. De fordeler sig på 16 indbrud i villaer og lejligheder, 7 indbrud i fritids- og sommerhuse samt 3 indbrud i erhvervsejendomme.

Det fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Noget mere opløftende er tallene for Thisted og Morsø, hvorfra der ikke er indgået anmeldelser om indbrud i perioden. Det oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Her er der anmeldt indbrud 24.-25. december 2019 Aalborg: 11 indbrud. Brønderslev og Frederikshavn: 10 indbrud. Hjørring og Jammerbugt: 2 indbrud. Himmerland: 2 Indbrud. Thisted og Morsø: 0 indbrud. Kilde: Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi

Det er endnu for tidligt at spå om, hvordan indbrudstallene for hele julen 2019 vil komme til at se ud. Men det kan konstateres, at tallet har været stigende igennem de sidste par år.

Indbrudstal for Nordjylland 2016: 73 2017: 63 2018: 87 Bemærk: I tallene indgår ikke Thisted og Morsø. Kilde: Rigspolitiet

Når man har været udsat for indbrud, gælder det om hurtigt at få det anmeldt. Det kan ske til politiet på telefon 114.

Men et er at blive udsat for indbrud. Noget andet ikke at købe det, der bliver stjålet.

- Indbrudstyvene vælger typisk let-omsættelige varer som smykker og elektronik. De har brug for hurtigt at komme af med tingene igen, så de ikke ligger inde med dem alt for længe. Så hvis du får et godt tilbud om at købe billige varer, enten af en bekendt eller via handelspladser på nettet, så tænk over om det kan være stjålne varer, siger Allan Holm, chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet i en pressemeddelelse.