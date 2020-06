Anna føler sig uduelig: Tilværelsen som ledig er hård

Anna Hvas Sandvad har snart været ledig i et år. Hun blev færdiguddannet fra Aalborg Universitet sidste sommer og har siden søgt masser af jobs.

Hun har også været til jobsamtale flere steder, men det er endnu ikke lykkedes for hende at lande et job, hvor hun kan bruge sin uddannelse fra universitetet, hvor hun læste European Studies.

De mange måneders ledighed tager hårdt på den 26-årige kvinde, fortæller hun i en ny podcast fra NORDJYSKE.

Anna Hvas Sandvad rammes på selvtilliden.

Hun føler ikke, at hun bidrager, og hun er oftere i dårligt humør. Selv det at sortere vasketøjet kan af og til virke uoverskueligt.

Lægen har sagt til hende, at hun skal gå flere lange ture, for at bryde monotonien.

- Jeg blev doven, dvask og nedtrykt, men det hjælper at gå ture. Det lyder måske skørt, men det er ret terapeutisk for mig, fortæller Anna Hvas Sandvad i podcasten.

Mens hun læste, havde hun ikke indtryk af, at det ville være svært at få job bagefter.

- De studerende, som jeg var i kontakt med, havde fået nogle megafede jobs, så jeg overvejede slet ikke, at det skulle blive et problem for mig, siger Anna Hvas Sandvad.

Hun håber snart at kunne finde et job, hvor hun kan bruge at dét, hun har lært i løbet af de fem år, hun har læst.

- Jeg synes, det kunne være fedt, hvis jeg kunne få lov til at bidrage med noget af den viden, jeg har - og byde ind med nogle af de færdigheder, man får ved at læse på universitetet, siger Anna Hvas Sandvad.

