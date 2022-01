Billede fra gåtur gav kæmpe chok: - Det er da en ulv!

SVENSTRUP:Hver morgen går Anne Mette Bergmann den samme rute på otte kilometer i området omkring sit hjem på Lokeshøj i Svenstrup.

Her møder hun ofte rådyr eller ræve, men i dag, tirsdag, fik hun sig en ekstra oplevelse på turen.

Egentlig troede hun, at hun havde mødt en ræv, men da hun kom hjem og viste det billede, hun havde taget af dyret, til sin mand, blev hun overrasket.

"Det der er altså ikke en ræv. Det er en ulv," sagde han til hende.

Anne Mettes mand er jæger og sendte hurtigt billederne videre til sine jagtkammerater. De konkluderede alle det samme. Anne Mette havde ikke mødt en ræv. Hovedet på dyret var for karakteristisk og benene for høje.

Da Anne Mette selv så nærmere på billedet, var hun da heller ikke selv i tvivl. Hun sammenlignede billedet med andre billeder af ulve og udelukkede også hurtigt muligheden for, at det kunne være en hund, hun havde set.

- Den stilling, den står i, er akkurat den samme, som ulvene på andre billeder, siger hun.

Sammen med sin mand skyndte Anne Mette Bergmann sig ned til Gl. Viborgvej i Svenstrup, som er en grusvej med store træer og krat på begge sider. Det var omkring 500 meter nede ad vejen, hun tog billedet af det store dyr.

Desværre var der ingen ulv at se, og sporene fra det firbenede dyr var heller ikke til at spotte på det isede og sjappede lag af sne.

- Den var stille og rolig

Da Anne Mette tog billedet, var der cirka 100 meter mellem hende og dyret.

- Den kommer lige så stille gående ovre fra marken og over vejen. Den ser mig, og jeg ser selvfølgelig den. Men det var ikke sådan, at den stak hurtigt af. Den luntede lige så stille ind i tykningen af træerne.

- Den var stille og rolig. Det var jeg sådan set glad for, for hvis den havde været tættere på, tror jeg da nok, jeg havde fået benene på nakken, og gåturen var blevet til en løbetur i stedet, griner Anne Mette Bergmann.

Hun har siden sendt billedet til mange af sine venner og bekendte. For det er ikke et syn, hun ved, om hun nogensinde får at se igen.

- Det er da vildt. Det er det, man hører, at andre ser. At man så selv ser sådan en på farten er da lidt sjovt, siger hun.

Selvom hun tror, dyret allerede har bevæget sig videre til et nyt sted, vil hun alligevel holde ekstra øje under morgendagens gåtur.

For mødet med det, hun er overbevist om er en ulv, skal ikke afholde hende fra sin vanlige rute i området.

- Det er jeg egenligt afslappet med, for jeg tror ikke, de gør os noget. Jeg tror, de er ligeså forskrækkede for os, som ræve er, siger hun.

Anne Mettes mand har nu sendt billede af dyret og dens lokalitet ind til en registreringsbase.

Nordjyske har tidligere skrevet om ulve, der er blevet spottet i Aalborg og Frejlev. Det kan du læse mere om her: