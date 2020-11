Det var en - for at bruge hans eget ordvalg - rystet sundhedsminister, der torsdag aften kunne konstatere, at der ikke blev nogen bred politisk aftale om forlængelse af de nationale corona-restriktioner. Det er dermed for første gang ikke et enigt Folketing, der står bag restriktionerne, som er blevet forlænget til 13. december.

Venstre og De Konservative havde nemlig stillet krav om et såkaldt second opinion-panel, som skal udfordre myndighedernes anbefalinger.

Men som Magnus Heunicke (S) også påpeger, så er det en farlig kurs at tvivle på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Mistillid risikerer at svække og udfordre indsatsen mod at bremse corona-virussets udbredelse.

Kigger vi til USA er det et godt eksempel på, hvordan mistillid skaber splittelse, polarisering, udfordrer demokratiet og altså svækker indsatsen mod corona-virus.

Men ansvaret for mistilliden falder tilbage på regeringen.

For åbenhed og klare svar er den bedste medicin mod mistillid. Selvom der gennem hele corona-nedlukningen har været utallige pressemøder om epidemiens udvikling, mangler vi stadig svar på centrale spørgsmål. Torsdag fandt man det åbenbart ikke væsentligt at holde et pressemøde, da restriktionerne i syv nordjyske kommuner blev lempet. NORDJYSKE forsøgte at få sundhedsministeren til at uddybe overfor os, hvad den præcise årsag til genåbningen er. Det lykkedes heller ikke.

Forinden havde NORDJYSKE afsløret, at mink-mutationen cluster 5 kun er blevet fundet i Hjørring og Frederikshavn. Bekymringen for den særlige virusvariant var ellers et af argumenterne for nedlukningen. Nu kan NORDJYSKE afsløre, at der er flere misvisende og direkte fejlagtige oplysninger i den risikovurdering fra Statens Serum Institut, som Fødevareministeriet modtog 3. november - to dage før regeringens beslutning om at aflive alle mink og lukke syv nordjyske kommuner. De misvisende oplysninger forstærker billedet af, hvor udbredt corona-virus - der stammer fra mink - er blandt nordjyder.

Heller ikke det har de ansvarlige myndigheder svaret på spørgsmål om.

Når Magnus Heunicke (S) er rystet, er det forståeligt. For i den ideelle verden udviser man selvfølgelig ikke mistillid til sundhedsmyndighederne - især ikke i en krisetid, som den vi befinder os i. Det burde være fuldstændig grundløst og hovedløst at stille krav om et såkaldt second opinion-udvalg, der skal udfordre myndighedernes anbefalinger.

Men når de svar, man får, ikke er fyldestgørende - og når der bliver begået alvorlige fejl, vokser mistilliden. Og det er grobunden for sådan et krav.