Antallet af indbrud er faldet i hele landet: Men flere steder i Nordjylland er tallet steget

NORDJYLLAND:Corona-virus har betydet at flere danskere sandsynligvis har brugt foråret hjemme i stedet for at rejse udenlands og det kan på landsplan måles i antallet af indbrud.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2. kvartal er antallet af anmeldte indbrud faldet fra 4947 i andet kvartal sidste år til 2826 anmeldte indbrud i år. Det svarer til et fald på 43 procent.

- Indbrudstallet er på et historisk lavt niveau. Det er meget glædeligt, selvom udviklingen i de seneste måneder er sket på en kedelig baggrund, nemlig coronapandemien, som ingen af os har kunnet planlægge. Nu gælder det imidlertid om at holde fast, så vi fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren, skriver Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt i en pressemeddelelse.

Bo Trygt, der er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd og Videnscentret Bolius, har en målsætning om at reducere antallet af indbrug i private hjem.

- Dét, der har virket mod indbrud under coronanedlukningen i Danmark, er dét, der stadig virker – nemlig at vores hjem ser beboede ud, og at vi hjælper hinanden i kvarteret, skriver Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af Bo Trygt.

Men selv om tallene på landsplan ser gode ud, så er tendensen ikke lige så positiv i Nordjylland. Samlet er antallet af indbrud faldet med 12,3 procent - men det skyldes primært et stort fald i Aalborg, hvor antallet af indbrud i 2. kvartal er faldet fra 144 i 2019 til 90 i 2020.

I Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Morsø og Rebild er antallet af indbrud faktisk steget.

Grafik: Jette Klokkerholm

Sommeren er højsæson for indbrud

Selv om flere nok sparer charterferien i år og planlægger at afholde sommerferien under hjemlige himmelstrøg, skal man være opmærksom på indbrudstyve. Sommersæsonen er nemlig ikke bare højsæson for solskoldninger og kolde is.

Også indbrudstyvene har travlt.

- Vi ved, at sommerferien er en af de absolutte højsæsoner for indbrudstyve, men vi tror og håber på, at denne sommer vil være anderledes. Flere vil være hjemme denne sommer, og det er et rigtig godt udgangspunkt, for det vil give mere liv i boligområderne. Samtidig kan vi selv – også sammen med naboer – gøre rigtig meget for at undgå indbrud. I den forbindelse kan Nabohjælps app være et godt værktøj til at understøtte indsatsen, skriver Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt i pressemeddelelsen.