Antallet af indbrud rasler ned: Disse nordjyske kommuner er de sikreste

NORDJYLLAND:Bor du i Nordjylland, så er risikoen for at få besøg af langfingrede tyveknægte en af de laveste i landet.

En ny opgørelse fra botrygt.dk viser, at fire af regionens 11 kommuner er blandt de 10 kommuner i Danmark, som har færrest indbrud i forhold til antallet af hustande i 1. kvartal af 2021.

Det drejer sig om kommunerne Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord og Læsø.

- Indbrudstallene har generelt været faldende siden 2009. Faktisk er antallet af indbrud faldet med cirka to tredjedele her i Nordjylland siden da. Så det er betragteligt, og det er glædeligt for borgerne og fagligt tilfredsstillende for os som politi, siger vicepolitiinspektør og efterforskningsleder Niels Kronborg i en pressemeddelelse.

Under coronapandemien har flere folk opholdt sig hjemme, og det spiller ind i det lave antal af indbrud i starten af 2021. Men Niels Kronborg peger også på, at politiets særlige fokus på indbrud har givet tyvene svære betingelser.

- Det er klart vores fornemmelse, at corona-pandemien har gjort livet svært for indbrudstyvene. Folk har arbejdet meget hjemme, og færre omrejsende kriminelle har kunnet komme hertil. Samtidig er der muligvis også gennem årene blevet færre kontanter og færre let omsættelige ting at gå efter i folks hjem. Og så er der heller ingen tvivl om, at mange borgere er blevet gode til at indbrudssikre deres boliger, lyder buddet fra Niels Kronborg.

- Vi har samlet nogle grupper af efterforskere i politikredsen, som arbejder fokuseret med indbrudskriminalitet i hver deres områder. Det giver os en rigtig god føling med, hvad der rører sig, og hvem vi skal have fat i, forklarer Niels Kronborg.

Top 10 kommuner med færrest indbrud i forhold til antal hustande i 1. kvartal 1. Læsø - 0 2. Ærø - 0 3. Bornholm - 1 4. Lemvig - 1 5. Hjørring - 10 6. Odder - 4 7. Jammerbugt - 7 8. Samsø - 1 9. Thisted - 9 10. Mariagerfjord - 11 VIS MERE