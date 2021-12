Antallet af trafikdræbte falder mest i Nordjylland

NORDJYLLAND:Region Nordjylland er igen i år den region, der har oplevet størst fald i antallet af trafikdræbte og tilskadekomne. Det viser Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal.

Her estimerer man, at der i 2021 har været 36 procent færre trafikdræbte og tilskadekomne end gennemsnittet for de foregående fem år.

Alle landets regioner har oplevet fald.

De foreløbige ulykkestal for hele landet viser, at 135 personer blev dræbt, og 2.600 personer kom til skade i trafikken i år. 2021 tegner dermed til at sætte en positiv rekord på de danske veje. Der har ikke været så få trafikdræbte, siden ulykkesstatistikken startede i 1930.

- Nok er der tale om foreløbige tal, men alt tyder på, at den gode udvikling mod stadig færre trafikdræbte fortsætter. Noget skyldes givetvis, at vi har haft mindre trafik på grund af Corona, men udviklingen viser også, at vores politiske arbejde og arbejdet i Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, hos Rådet for Sikker Trafik, i politiet og i alle andre organisationer og myndigheder, som arbejder med trafiksikkerhed, virker. Så det handler om at fortsætte og gøre endnu mere, så det her bliver dén udvikling, vi kommer til at se hvert eneste år, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Kilde: Vejdirektoratet

De foreløbige ulykkestal er baseret på et estimat, ud fra de ulykker der er rapporteret indtil nu, og hvad der forventes at ske resten af året.

Antallet af dræbte har også taget et markant dyk i forhold til 2020, hvor 163 personer mistede livet. Det til trods for, at corona-restriktionerne medførte et større fald i trafikken i 2020 end i 2021.