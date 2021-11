Anti-vaccine-plakater med nazisme-referencer hængt op flere steder i Nordjylland

NORDJYLLAND:Flere steder i Nordjylland er der dukket nye plakater op ved vejene. I rundkørsler og lygtepæle står der nu budskaber, der er mod vaccinering mod covid-19.

"Nægt vaccine-slaveri" og "Vaccine macht frei?" står der blandt andet, hvor der i sidstnævnte hentydes til det tyske ordsprog "Arbeit macht frei" (arbejde gør fri), der stod over flere porte til nazisternes koncentrationslejre.

- Det er ikke noget, vi har fået nogen anmeldelse om, siger vagtchef for Nordjylland Politi, Jess Falberg.

Plakaterne hænger blandt andet i Nørresundby og ved Vestbjerg.

Tirsdag eftermiddag var en patrulje fra politiet ude ved stederne for at vurdere, hvorvidt de skal nedtages. Nordjyllands Politi har vurderet, at plakaterne får lov at blive hængende.

- Eftersom der ikke er noget, der generer trafikken, så er det vejmyndighedens ansvar, hvis det skal fjernes. Vi har valgt at lade dem stå, da budskabet ikke er racistisk eller overtræder anden lov, siger vagtchefen.

Det er ikke første gang, at der i Nordjylland bliver udtrykt utilfredshed med vaccinering. Ifølge vagtchefen har der i Nordjylland været flere demonstrationer mod selvsamme. Det er dog første gang, at politiet oplever plakater ved vejene.

Ulovlige plakater

Vejdirektoratet vurderer umiddelbart plakaterne som ulovlige.

- Hvis man gerne vil hænge plakater op, skal man søge om det ved den gældende myndighed, siger fagkoordinator for Vejdirektoratet, Julie Barnbæk, og fortæller videre, at de ikke har fået en ansøgning til opsætning af plakater i pågældende områder.

Myndigheden tager ikke stilling til plakatens budskab og behandler eksempelvis cirkusplakater og anti-vaccine-plakater ens.

Når der søges, sker det typisk, at vejmyndigheden stiller krav til plakatens størrelse, placering, og hvor længde de må hænge.

- Reglerne er lavet ud fra hensynet til trafiksikkerhed, hvor man dels ikke vil have noget, der distraherer, og dels noget, der sættes ud på kørebanen, siger Julie Barnbæk.

Den eneste undtagelse i vejloven er opsætning af valgplakater i forbindelse med folketings-, regions- eller kommunalvalg.

Myndigheden undersøger deres vejareal hver anden dag, og det kan være derfor, de ikke har opdaget plakaterne.