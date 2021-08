Anwar og Nour er ægte rollemodeller

Det er ikke et rosenrødt eventyr at flygte fra krig og komme til et nyt land med nyt sprog, vidt forskellig kultur og hvor du ovenikøbet ikke kan bruge din uddannelse til noget som helst. Du vinder sjældent det halve kongerige, selvom du selvfølgelig har fået noget meget vigtigt, nemlig muligheden for en tilværelse uden daglig frygt. Det kræver en umådelig stor indsats at kæmpe sig vej til en plads i det danske samfund med mulighed for at forsørge sig selv og have et givende arbejdsliv.

Heldigvis er der mennesker, der yder den indsats og får hul igennem til en ny tilværelse, hvor man ikke "bare" bliver i stand til at klare dagen og vejen, men også bidrager til samfundet - både det store velfærdsfællesskab og det nære lokalsamfund.

Det er ægteparret Anwar og Nour Majed Almnaizel det bedst tænkelige eksempel på. Efter at have brugt et par år på at få styr på de danske gloser og bokset med at finde vej til arbejdsmarkedet, øjnede de ikke bare én, men to muligheder for at åbne forretning i Støvring. Med et skarpt blik og efterfulgt af en hurtig behovsanalyse kastede de sig ud i livet som selvstændige med henholdsvis en smartphone-butik og et sushisted. Det var nemlig de to butikker, der manglede i butiksbuketten Støvring, mente de to, der med gå-på-mod og krum hals fik hul på livet som selvstændige erhvervsdrivende.

Og nej, der er ikke tale om et klassisk eventyr, for med to nystartede butikker i en mindre by i et land med et vidt forgrenet net af regler og forordninger kan Anwar og Nour ikke hvile på en seng af roser til deres dages ende. Der kan fortsat komme modgang eller måske bare mangel på fremgang, og de har brug for kunder, gode ansatte og mennesker, der kan hjælpe dem.

Men de fortjener al den opmuntring og alverdens skulderklap for at have mod og overskud til at kaste sig ud på det dybe vand. I dette tilfælde er de nemlig rollemodeller for os "indfødte", ikke omvendt.

Helt fortjent er de også blevet fanget i en sand lovestorm, efter at Nordjyske fortalte deres historie tidligere på ugen, hvor mennesker fra nær og fjern har sendt hjerter, hilsner og respekt i deres retning på de sociale medier. Bliv ved med det - og tag eventuelt turen til Støvring, næste gang trangen til sushi overmander dig.