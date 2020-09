Appel fra DSB: Stop hamstring af pladsbilletter

NORDJYLLAND:Intercity- og lyntogene i Nordjylland - specielt på strækningen fra Skørping til Aalborg - kører lige nu ofte med 20-30 procent færre passagerer, end de har plads til. Og det selv om DSB er overbeviste om, at togene kunne fyldes. Og har fået henvendelser fra folk, der er gået forgæves.

De mange tomme pladser i togene skyldes, at DSB under coronakrisen har gjort det obligatorisk for passagerne at have pladsbilletter, og at pladsbilletterne - der normalt koster i størrelsesorden 30 kroner stykket - er blevet gjort gratis.

Når folk så ikke lige ved, på hvilket tidspunkt de skal med toget, ja så bestiller de bare pladsbilletter til flere togafgange og glemmer at afbestille dem, de ikke skal bruge, når de har fundet ud af, hvilket tog de skal med.

- Kravet om pladsbilletter er vores bedste måde at sikre, at vi ikke i disse corona-tider kører med overfyldte tog, hvor folk står op og ned ad hinanden. Der er en tendens til, at der er kunder, som bestiller flere pladsbilletter, end de har brug for. Og en del af de kunder får desværre ikke afbestilt de pladsbilletter, de ikke får brug for, siger informationschef hos DSB, Tony Bispeskov.

Han oplyser, at et sted mellem 20 og 30 procent af pladserne derfor står tomme i de toge, der kører til Aalborg sydfra.

Bare ikke i orden

- Appellen fra vores side er selvfølgelig, at man først og fremmest bestiller pladsbillet til den afgang, man nu har brug for, og hvis man ikke er sikker på, hvilken afgang man skal med og derfor bestiller til flere afgange, så sørg for med det samme at få afbestilt de pladsbilletter, man ikke får brug for, i vores app. Så kan andre passagerer få glæde af de ledige pladser, lyder opfordringen fra informationschefen.

- Vi er i en situation - specielt her under coronakrisen, hvor der er nogle restriktioner for, hvor mange der må køre med det enkelte tog og toppet op med, at der er sporarbejder i Nordjylland med deraf følgende færre togstammer på strækningerne, så der er færre pladser i togene. Derfor er det vigtigt, at folk viser samfundssind og kun benytter sig af præcis det, man har brug for, så flest mulige kan komme frem og tilbage med togene til og fra arbejde, til skole og så videre, understreger Tony Bispeskov.

Han ved godt, at når pladsbilletterne er gratis, så tænker folk, at så kan de da bare bestille en eller to ekstra. Det koster jo ikke noget.

- Men når vi så kan se, at der er mennesker, der går forgæves, så er det bare ikke i orden, mener informationschefen.

Regionaltogene er ikke omfattet af kravet om pladsbillet. Det skyldes dels, at rejselængderne hos folk, der benytter regionaltogene, er noget kortere, og dels at der ikke i forvejen var et pladsbilletsystem, der kunne agere styring for antallet af folk i togene.

Sporarbejde stopper 20. september

Tony Bispeskov oplyser, at det sporarbejde, der gør, at der kører færre togstammer på strækningen i Nordjylland, er færdigt 20. september. Derefter sættes der til den tid flere togsæt ind på jernbanenettet syd for fjorden.

- Så kan det forhåbentlig hjælpe på situationen. Indtil da appellerer vi til, at folk besinder sig og kun bestiller det antal billetter, de rent faktisk har brug for, lyder opfordringen fra informationschefen.

DSB har forsøgt at sætte såkaldte togbusser ind på strækningen fra Skørping og Aalborg.

- Det er klart ikke så attraktivt at køre med bus som med tog - blandt andet fordi rejsetiden er noget længere og fordi komforten er bedre i et tog, konstaterer Tony Bispeskov.

Nord for Limfjorden, hvor Nordjyske Jernbaner står for togdriften, køres der ikke med krav om pladsbillet, så her er problemet med hamstring af pladsbilletter ikke eksisterende.

Det oplyser salgs- og kundechef Mette Henriksen i Nordjyllands Trafikselskab, der har Nordjyske Jernbaner til at køre på strækningerne for sig.

- Vi tæller simpelthen passagererne i vore tog nord for fjorden og holder på den måde øje med, at vi ikke har for mange med i forhold til coronarestriktionerne, understreger Mette Henriksen.