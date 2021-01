Appel til pårørende: Hjælp familiens ældre med at booke tid til vaccination

NORDJYLLAND:Det gik strygende, da plejehjemsbeboere de første uger blev vaccineret mod covid-19, som samlet gruppe. Nu er turen kommet til hjemmeboende ældre, og det giver langt flere og større udfordringer, fordi hver enkelt personligt får tilbud om vaccination.

For at gennemføre vaccination af den gruppe med samme succes, vil det i mange tilfælde kræve, at såvel pårørende som hjemmepleje træder til med praktisk hjælp til booking og transport.

- Der var nærmest feststemning, da vi vaccinerede på vore plejehjem, hvor 90 procent blev vaccineret uden problemer, siger borgmester i Jammerbugt, Mogens Chr. Gade (V).

- Nu kommer vi til de hjemmeboende ældre, og for deres vedkommende er vi meget afhængige af, at deres pårørende påtager sig et ansvar for at hjælpe, siger Mogens Chr. Gade.

Gruppen, der i disse dage får tilbud om vaccination, omfatter hjemmeboende ældre over 65 år, som modtager personlig pleje og praktisk bistand.

Elektronisk udfordring

450 ældre i Jammerbugt Kommune har sammen med borgere fra Rebild, modtaget vaccinetilbuddet som de første i den gruppe. De øvrige kommuner følger efter de kommende dage. Tilbuddet om vaccination kommer som elektronisk brev via e-boks, og som fysisk brev, hvis man ikke er tilmeldt digital post.

Derefter skal ældre, der vil vaccineres, ligesom alle andre, booke en tid i den digitale vaccineportal vaccine.dk - og det kan give udfordringer, forudser Mogens Gade.

- Det er lidt en skævvridning af vaccinetilbuddet, for mange kan ikke selv kan klare den opgave, og der bliver stort behov for at pårørende træder til, fastslår Mogens Gade.

Han opfordrer derfor indtrængende alle pårørende til ældre om at være opmærksomme på, om de ældre har modtaget et vaccinetilbud i e-boks eller postkasse, hvorefter de skal sikre sig, at de ældre får booket en tid i den digitale booking-portal.

Hvis man ikke har nemID er det muligt at bestille en tid telefonisk via Region Nordjylland - men altså kun hvis man har fået brev med tilbuddet.

Kommunens hjemmehjælpere vil også være opmærksomme på, om den ældre har brug for hjælp, og evt. formidle kontakt til pårørende, eller oplyse om nummeret til den telefoniske booking. Hjemmehjælperne kan dog ikke påtage sig at booke tider til borgerne på nettet, så der bliver behov for at pårørende kommer på banen, hvis den ældre ikke selv kan håndtere elektronikken.

Fri transport

Mogens Chr. Gade påpeger, at det er staten, der har ansvaret for vaccinationerne, men at Jammerbugt Kommune gør alt hvad man kan for at sikre, at flest muligt bliver vaccineret.

Derfor har man i lighed med andre kommuner besluttet, at ældre kan bestille gratis transport gennem kommunens kørselskontor, når de har fået en tid til vaccination. Men kun hvis de ikke har mulighed for selv at transportere sig til centret, evt med pårørendes hjælp. Besked om det ekstraordinære kørselstilbud er tilgået de ældre i e-boks, i et fysisk brev eller via hjemmehjælpen.

Ifølge Mogens Chr. Gade kan det tiltag muligvis senere medføre nogle lovmæssige problemer, idet alle former for hjælp normalt kræver godkendelse i visitationssystemet.

- Det har vi imidlertid valgt at se stort på ud fra den betragtning, at vi skal gøre en særlig indsats for at sikre, at også denne gruppe får den nødvendige hjælp til at blive vaccineret, fastslår han.

De nuværende vacciner er så følsomme med hensyn til opbevaring, at det indtil videre kun er muligt at vaccinere på de etablerede centre.

Jammerbugt Kommunes store geografiske udstrækning betyder, at kommunens ældre, afhængig af bopæl, vil komme til at benytte et af de nuværende tre centre, i hhv. Thisted, Hjørring og Aalborg.

Lettere med nye vacciner

Mogens Chr. Gade ser frem til, at man på et tidspunkt modtager nye vaccinetyper, som ikke stiller samme krav om opbevaring ved minus 70 grader.

- Det vil give mulighed for, at man kan køre ud til de ældre og vaccinerer dem i hjemmet, og det vil klart være en fordel, hvis man skal opnå størst mulig tilslutning til vaccineprogrammet, siger Mogens Chr. Gade.

Der er stadig en del logistiske udfordringer, når det gælder vaccination af personalet på plejehjemmene.

- Vi oplever mange frustrerede ansatte med aften og nattevagter, som ikke kan blive vaccineret på arbejdspladsen, fordi det foregår i dagtimerne. De er nødt til selv at opsøge et af de tre vaccinationscentre, hvis de vil have vaccinen. Det er bestemt ikke optimalt, så vi håber, at det hele efterhånden bliver mere fleksibelt, lyder det fra Mogens Chr. Gade.