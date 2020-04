Arbejdsløse ansigter: Helene, Emilie, Linda, Michelle, Line og Kirstine

NORDJYLLAND:I den kommende tid sætter NORDJYSKE fokus på ledighed blandt unge, nyuddannede akademikere i Nordjylland. Et problem, som de store uddannelsesbyer kæmper med. Det gælder især Aalborg, der ellers gerne vil brande sig som en moderne videns- og uddannelsesby.

Først og fremmest zoomer vi ind på dem, det hele handler om: de ledige. For hvad vil det egentlig sige at være jobsøgende? Hvordan er det at befinde sig i limboet mellem studie- og arbejdsliv? Og hvem er man overhovedet, når man er ledig?

De spørgsmål belyser vi her i seriens første artikel, hvor vi – bogstaveligt talt – sætter ansigt på seks arbejdsløse: Helene, Emilie, Linda, Michelle, Line og Kirstine.

De hører alle under kategorien 'de ledige'. En kategori, som ikke bare er lig med en stor, grå og usynlig masse, der koster samfundsøkonomien dyrt. Men derimod lig med en gruppe af mennesker med drømme, ambitioner – og ét altoverskyggende ønske: At få et job.

- Jeg presser mig selv

Helene Knudsen, jobsøgende. Foto: Kim Dahl Hansen

BLÅ BOG Navn: Helene Knudsen Alder: 25 år By: Aalborg Uddannelse: Kandidat i engelsk og dansk Ledig siden: Fra juni 2019 til slut september 2019 – og igen fra start februar 2020 VIS MERE

- Hvorfor valgte du lige dén uddannelse?

- Jeg har altid haft en stor interesse for sprog, og jeg har altid været teoretisk og bogligt stærkt. Uddannelsen er meget bred, så den gav mig kendskab til både litteratur, grammatik, kultur og så videre. Jeg mener, vi har brug for mennesker med stor viden inden for kultur, samfundsforhold, sprog. Det kræver, at der findes mennesker med min uddannelse, som har specialiseret sig i disse ting – og kan navigere i den globaliserede verden, vi lever i.

- Hvordan påvirker det din selvopfattelse og selvtillid at være ledig?

- Min identitet er ramt, da arbejdslivet har en stor betydning for mit liv. Jeg bruger ikke længere min faglighed dagligt, og jeg skal konstant forsvare mit valg af uddannelse. Jeg begynder at tvivle på mine evner. Jeg føler mig mere og mere som en fiasko og frygter, at jeg aldrig får lov at bruge min uddannelse og kompetencer til noget. Jeg bliver konstant fravalgt på grund af manglende relevant erhvervserfaring. Jeg mister motivationen – og troen på, at der findes et job til mig. Jeg synes, det er pinligt, at det snart er et år siden, jeg blev færdiguddannet – og at jeg stadig ikke har noget fast job. Jeg presser mig selv. Jeg banker mig selv oven i hovedet, selvom jeg bare er et ungt menneske, der forsøger at finde sin vej og lære sig selv bedre at kende – i en verden præget af psykiske udfordringer.

- Hvad er din drøm med din uddannelse?

- Min drøm er at arbejde med undervisning, pædagogik og kommunikation. Det kan både være som lærer, men også som kommunikationsmedarbejder eller studievejleder.

- Hvad gør du for at finde et job?

- Jeg søger både opfordret og uopfordret – og både på det offentlige og private arbejdsmarked. Jeg forsøger at målrette min ansøgning og mit cv, hver gang jeg søger. Jeg har fundet virksomhedspraktikker for at opnå den erhvervserfaring, jeg mangler som nyuddannet. Desværre dropper mange virksomheder brugen af virksomhedspraktikanter, da vi kun må komme i praktik i fire uger. Derudover bruger jeg LinkedIn, og jeg forsøger hele tiden at udvide mit netværk.

- Jeg havde en drøm engang

Emilie Aakerberg, jobsøgende. Foto: Martin Damgård

BLÅ BOG Navn: Emilie Aakerberg Alder: 30 år By: Aalborg Uddannelse: Kandidat i biologi Ledig siden: Januar 2018 VIS MERE

- Hvorfor valgte du lige dén uddannelse?

- Jeg valgte en universitetsuddannelse inden for naturvidenskab på grund af interesse, og fordi jeg var overbevist om, at der var jobgaranti – særligt naturvidenskabsuddannede er i høj kurs, påstår mange. Det gælder dog ikke alle naturvidenskabelige fag.

- Hvordan påvirker det din selvopfattelse og selvtillid at være ledig?

- Hvis man ikke har oplevet det selv, er det svært at forestille sig, hvilke kampe der dagligt kæmpes. Når muligheden for at komme ud at bruge ens kompetencer mangler, bliver man ikke bekræftet i, at man faktisk kan noget. Jeg har dog modtaget meget positiv respons på ansøgningsmateriale og personlige kompetencer, men de faglige kompetencer skal jeg forsøge at sælge på bedste vis. Når jeg nu har forsøgt cirka 400 gange, været lige ved og næsten flere gange og alligevel er endt med afslag hver gang – så er der næppe nogen, som ikke ville blive påvirket i større eller mindre grad. Det har ikke kun konsekvenser for samfundet, når den nyuddannede arbejdskraft ikke inddrages godt nok. Det har også menneskelige konsekvenser.

- Hvad er din drøm med din uddannelse?

- Jeg havde en drøm engang, men jeg har gradvist mistet den, for nytter det at drømme om noget, når både de allermest skræddersyede, fagligt relevante jobs plus job som rengøringsmedhjælper, kasseassistent og lagermedarbejder er umulige at få?

- Hvad gør du for at finde et job?

- Jeg søger stillinger inden for mit fag i stort set hele landet. Jeg søger opslåede stillinger og uopfordret – både inden for mit fag og langt derfra. Jeg har været i virksomhedspraktik – har også søgt flere uden held – jeg har brugt mit netværk, og jeg forsøger at involvere mig i frivilligt arbejde. Jeg har søgt en række elevstillinger i håb om at tage en ny uddannelse, som kan føre til et job, men også uden held. Da al min SU til videregående uddannelse er brugt, har jeg ikke noget andet forsøg. Jeg har undersøgt muligheden for at tage en ph.d., men også her mødt afvisning. Jeg har henvendt mig til medier, været til møde med beskæftigelsesrådmanden og jobcenterets kvalitetschef og deltaget i tv-debatter med et lille håb om, at mit mod og engagement kunne resultere i en jobmulighed. Selvom troen på det næsten er væk.

- Jeg tager det personligt og tænker, at jeg må gøre noget forkert

Linda Christensen, jobsøgende. Foto: Martin Damgård

BLÅ BOG Navn: Linda Christensen Alder: 26 år By: Aalborg Uddannelse: Kandidat i læring og forandringsprocesser Ledig siden: Juni 2019 VIS MERE

- Hvorfor valgte du lige dén uddannelse?

- Fordi jeg ønskede at lære noget mere og andet end det, jeg lærte på min pædagoguddannelse, som jeg tog på bacheloren. Læring og forandringsprocesser er en uddannelse, der giver muligheder i forhold til at understøtte og udvikle arbejdsgangene i en institution eller organisation inden for de områder, jeg interesserer mig for: læring, uddannelse, organisationsudvikling og socialt arbejde.

- Hvordan påvirker det din selvopfattelse og selvtillid at være ledig?

- Det svinger meget. Jeg ved, at ledighed er noget, de fleste oplever, så for det meste kan jeg holde fokus på, at det bare er midlertidigt, og at jeg nok skal finde noget, hvis jeg gør en indsats. I perioder er det svært, jeg tager det personligt og tænker, at jeg må gøre noget forkert, og at jeg ikke er dygtig eller målrettet nok. Og så begynder jeg at overveje, om det var en fejl at videreuddanne mig.

- Hvad er din drøm med din uddannelse?

- At bruge min faglighed og have mulighed for at udvikle mig selv og bidrage til det felt, jeg arbejder indenfor. Ikke målrettet mod at blive leder eller lignende, men helt enkelt at påvirke små som store processer og bidrage til en funktionel hverdag, så organisationen eller virksomheden kommer tættere på sine mål.

- Hvad gør du for at finde et job?

- Jeg søger i flere spor. Både de stillinger, der ligger inden for mit fagområde, og stillinger, der ligger lidt uden for mit område. De kan være gode at starte med, fordi der ofte er mulighed for at lære mere og udvikle sig til fremtidige job. Her søger jeg blandt andet pædagogjob. Gerne med administrative og koordinerende opgaver. Jeg søger også job, der ligger helt uden for mit område – i håb om at komme i beskæftigelse for en periode. For eksempel praktisk arbejde og job inden for servicebranchen. Derudover er jeg bevidst om at søge bredt geografisk i hele Nordjylland – både opfordret og uopfordret – og at bruge mit netværk. Så jeg prøver at spille på alle strenge.

- Hvert afslag knækker et lille stykke af selvtillidsstatuen

Michelle Birkelund, jobsøgende. Foto: Henrik Louis

BLÅ BOG Navn: Michelle Birkelund Alder: 32 år By: Vodskov Uddannelse: Kandidat i English and Media Studies Ledig siden: Juni 2018 VIS MERE

- Hvorfor valgte du lige dén uddannelse?

- Jeg fravalgte alt, jeg ikke gad at bruge min tid på, og sad tilbage med det, jeg rigtig gerne ville bruge min tid på: det engelske sprog og litteraturen. Jeg tænkte ikke over, hvilke jobmuligheder der ville være efterfølgende. Jeg valgte med hjertet.

- Hvordan påvirker det din selvopfattelse og selvtillid at være ledig?

- Min selvopfattelse er ikke rokket voldsomt, men når det kommer til min selvtillid, er det en anden sag. Den får et slag for hvert afslag, jeg får – og dem er der desværre mange af. Hvert afslag knækker et lille stykke af selvtillidsstatuen. Selvtilliden bliver bygget op, når jeg for eksempel foretager et opsøgende telefonopkald, men den bliver brudt dobbelt så meget ned igen, når det så ikke giver noget.

- Hvad er din drøm med din uddannelse?

- Jeg valgte min uddannelse med hjertet, og derfor brænder jeg også for at arbejde med mit fag. Jeg har ikke nogen konkret jobtitel, jeg stiler efter, for jeg opfatter min uddannelse som døråbner til mange titler. Jeg ved bare, at jeg gerne vil arbejde med sprog, tekster – og i bedste fald litteratur.

- Hvad gør du for at finde et job?

- Jeg gør meget ud af uopfordrede ansøgninger. Det er jeg nødt til, for den branche, jeg forsøger at komme ind i, tager ikke bare sådan uden videre imod en med åbne arme. Der er heller ikke mange opslåede stillinger, så man skal helst kende nogen, der kender nogen. Forlagsbranchen er svær at komme ind i, især når man bor i Nordjylland. Jeg søger bredt uopfordret her i Nordjylland for at få noget erfaring – og for at få en fod indenfor i den ene eller den anden branche, hvor mine sproglige og tekstlige kompetencer kan være en fordel.

- Nogle dage flyver ansøgningerne ud af computeren. Andre dage ryger man helt ned i kælderen

Line Kristensen, jobsøgende. Foto: Bo Lehm

BLÅ BOG Navn: Line Kristensen Alder: 28 år By: Nykøbing Mors Uddannelse: Kandidat i International Studies Ledig siden: Fra slut 2016 til midt 2018 – og igen fra midt 2019 VIS MERE

- Hvorfor valgte du lige dén uddannelse?

- Jeg har altid interesseret mig for den internationale verden, og samtidig var det en meget bred uddannelse, der kunne åbne mange døre, da der var tale om helt basale kompetencer.

- Hvordan påvirker det din selvopfattelse og selvtillid at være ledig?

- Til tider er det meget hårdt. Nogle dage er motivationen helt i top, og ansøgningerne flyver ud af computeren. Andre dage ryger man helt ned i kælderen efter afslag nummer meget højt. Man kan sagtens få følelsen af, at det er en selv, den er gal med. Min selvtillid har i hvert fald været bedre, og det er helt sikkert, fordi jeg ikke kan lande et job, der er bare en smule relevant for mig.

- Hvad er din drøm med din uddannelse?

- Jeg vil gerne bruge mine kompetencer og min uddannelse i en stilling, hvor jeg har en bred kontaktflade og kan bruge mine evner til at kommunikere, formidle og koordinere. Samtidig vil jeg gerne have et internationalt aspekt ind over. Det behøver på ingen måde være politisk, som min uddannelse ellers kan lægge op til. Det kan sagtens være inden for international handel eller andet.

- Hvad gør du for at finde et job?

- Jeg søger rigtig mange opslåede stillingerne. Her i løbet af 2020 har jeg været til et par sessioner med en karrierecoach, hvor vi har finpudset mit cv, fundet noget relevant frivilligt arbejde og arbejdet med strategien for, hvordan man laver uopfordrede ansøgninger.

- Man kan let begynde at tvivle

Kirstine Rahmberg, jobsøgende. Foto: Martin Damgård

BLÅ BOG Navn: Kirstine Hother Rahmberg Alder: 29 år By: Aalborg Uddannelse: Kandidat i interaktive digitale medier Ledig siden: September 2017 – udfyldt af praktik- og løntilskudsordninger samt deltidsjob VIS MERE

- Hvorfor valgte du lige dén uddannelse?

- Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med marketing, men for mig virkede kommunikationsstudiet lidt for ensidigt. Så jeg valgte en uddannelse, der ville give mig noget andet. Jeg ville have en dybere indsigt i målgrupper og design med målgruppen in mente.

- Hvordan påvirker det din selvopfattelse og selvtillid at være ledig?⠀

- Det har været hårdt. Jeg var i et løntilskudsjob, som jobcentret ikke ville lade mig forlænge - og det tog hårdt på mig. I tiden derefter forsvandt min selvtillid, jeg fik det dårligt, og sammensmeltningen af det hele ledte til stress- og angstsymptomer. Jeg landede en deltidsprojektansættelse på 22 timer om ugen, da jeg havde cirka tre måneders dagpenge tilbage. Dét styrkede mig. Dét at blive betalt for at arbejde med min store passion gav en stor portion selvtillid - og lærte mig, at jeg kan det, jeg siger, jeg kan. Men med mange afslag og mange, der aldrig svarer tilbage, kan man let begynde at tvivle. For at tage vare på min mentale sundhed er jeg begyndt at dele mine tanker og følelser på Instagram. For jeg ved, at der er andre, der har mange af de samme tanker, og de skal vide, at de ikke er alene.

- Hvad er din drøm med din uddannelse?

- At arbejde med markedsføring hos en SMV (små og mellemstore virksomheder, red.).

- Hvad gør du for at finde et job?

- Først og fremmest gør jeg meget ud af mit skriftlige ansøgningsmateriale, så det hele tiden fokuserer på den pågældende virksomhed. Men samtidig har jeg fokus på, hvem jeg er som menneske. Jeg netværker, har privat karriererådgiver og deler ud af min viden til iværksættere og på Instagram. Derudover søsætter jeg forskellige projekter, der er med til at styrke min faglighed. Og så søger jeg uopfordret.

I artikelserien “Kandidater i kø” sætter NORDJYSKE fokus på ledighed blandt unge, nyuddannede akademikere i Nordjylland. Et problem, som de store uddannelsesbyer kæmper med – især Aalborg, der ellers gerne vil brande sig som en moderne videns- og uddannelsesby. NORDJYSKE dykker ned i konsekvenserne, årsagerne og løsningerne, og vi taler med forskere, politikere og erhvervslivet. Og selvfølgelig dem, det hele handler om: de ledige. En stor del af serien blev skrevet, inden corona-krisen ramte. Men ifølge flere eksperter er der intet, der tyder på, at problemet bliver mindre. Tværtimod. Til sidst i serien sætter vi særligt fokus på virussens betydning for dimittenderne.

