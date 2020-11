Astman: Så mange nordjyder skal vi teste hver dag

NORDJYLLAND:8000-9000 coronatest i døgnet lyder den samlede testkapacitet på i Region Nordjylland lige nu, men torsdag aften meldte regeringen ud, at borgerne skal massetestes i syv nordjyske kommuner for at få bugt med den nye minkvariant af coronavirus.

- Allerede mandag er vi klar til at teste mange flere. Vi skal gerne op over 13.000 test i døgnet fra mandag, og kapaciteten skal øges yderligere, så den bliver fordoblet, fortæller regionsrådsformand Ulla Astman (S).

De mange ekstra test skal naturligvis ikke ligge og samle støv.

- Det skal jo hænge sammen, så vi får stillet mere analysekapacitet til rådighed, forsikrer Ulla Astman.

Hjælp fra andre regioner

De andre regioner hjælper med udstyr og mandskab til testcentrene. Ikke desto mindre kommer det til at tage flere uger at få testet samtlige 280.000 borgere i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Regionsformand Ulla Astman (S): - Det her havde jeg ikke set komme.

- Vi øger kapaciteten på de eksisterende teststeder, eventuelt med længere åbningstider, men er også i gang med at se på, hvordan vi kan få flere teststeder, f.eks. i idrætshaller. Desuden er vi i gang med at finde ud af, hvordan vi kan komme ud til borgere, der ikke kan komme ind og blive testet. Det har vi heldigvis prøvet før, da der var et større udbrud i Hjørring Kommune lige før sommer. Da testede vi i eget hjem hos 3000 borgere, forklarer Ulla Astman.

Alle får besked

Borgerne i de syv kommuner vil i løbet af de kommende dage få besked om, hvor og hvornår de får mulighed for at blive testet.

- Vi arbejder med, hvordan det kommer til at ske, om det bliver via brev eller medier eller andet. Vi må bede om en lille smule tålmodighed i forhold til detaljerne. Vi er i fuld gang, men der er en masse ting, der skal koordineres i forhold til den her kæmpestore opgave, siger Ulla Astman.

Hun betegner situationen som rystende - både at vi har fået den muterede virus, og at vi nu får en hård nedlukning af syv kommuner.

- Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Det er skidetræls, for at sige det rent ud.