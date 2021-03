Alvorlige tilfælde af blodpropper sætter en stopper for AstraZeneca-vacciner

Danmark sætter vaccinationer med AstraZeneca på pause, da der har været flere alvorlige tilfælde med blodpropper blandt vaccinerede, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

De europæiske lægemiddelmyndigheder iværksætter nu en undersøgelse af AstraZeneca-vaccinen.

I Danmark har der været én indberetning vedrørende et dødsfald. Men det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Pausen med brug af AstraZeneca-vaccinen varer indtil videre i 14 dage.

- Vi er midt i den største og vigtigste vaccinationsudrulning i Danmarkshistorien. Og lige nu har vi brug for alle de vacciner, vi kan få. Det er derfor ikke nogen let beslutning at sætte én af vaccinerne på pause. Men netop fordi vi vaccinerer så mange, så er vi også nødt til at reagere med rettidig omhu, når der er viden om mulige alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til at få afklaret, før vi kan fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, udtaler Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på deres hjemmeside.

Uacceptabelt med alvorlige bivirkninger

Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder kigger med stor koncentration på vaccinerne mod covid-19. Her er der både fokus på mildere bivirkninger og på mere alvorlige bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen skriver, at det er uacceptabelt at få meget alvorlige bivirkninger, når der sker en forebyggende behandling. Af den årsag sættes AstraZeneca-vaccinen på pause for nu.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har fravalgt AstraZeneca vaccinen, men at vi sætter den på pause. Der er god dokumentation for, at vaccinen er både sikker og effektiv. Men både vi og Lægemiddelstyrelsen er nødt til at reagere på rapporter om mulige alvorlige bivirkninger, både fra Danmark og andre europæiske lande. Det viser, at overvågningssystemet virker, siger Søren Brostrøm og fortsætter:

- Samtidig er det vigtigt for os, at borgerne er trygge ved det tilbud, vi giver dem, og stoler på, at vi kan stå inde for kvaliteten af de vacciner, som vi har i vores program. Derfor reagerer vi prompte, indtil vi har fået undersøgt, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og de mulige bivirkninger.

I alt har seks lande inklusiv Danmark suspenderet AstraZenecas vaccine.

Vaccineplanen ændres

På grund af pausen med AstraZeneca sker der ændringer i vaccineplanen, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Både dem, der skulle have første stik med vaccinen, og dem, der allerede havde fået første og skulle have nummer to, må foreløbigt vente, til der er nyt i sagen.

Det betyder, at frontpersonale i vaccinemålgruppe 4, som ikke er blevet vaccineret, må vente til senere på foråret eller til forsommeren, før de bliver færdigvaccineret.

- Men vi mangler stadig at tilbyde vaccine til knap 1 million ældre mellem 65 og 84 år, og vi er nødt til at prioritere benhårdt, så de får de to andre vacciner, vi har nu. Vi skal beskytte de allersvageste, hvis vi igen får en stor opblussen af epidemien. Vi skal også sørge for, at sundhedsvæsenet og ældreplejen ikke knækker, men vores vurdering er, at vi allerede har vaccineret så meget frontpersonale, at vi kan klare den, siger Søren Brostrøm.

Det skubber samtidig datoen for, hvornår samtlige danskere over 16 år forventedes at være vaccineret. Den dato er nu 15. august i modsætning til 18. juli.