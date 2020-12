At sige tak til sygeplejerskerne er ikke nær nok

Mette Frederiksen har sagt det, Søren Brostrøm har sagt det, og spørger du en hvilkensomhelst dansker vil hun sige det samme: Vi skylder sygeplejerskerne stor tak, alle sammen, for den vilde indsats, de har ydet de seneste små ti måneder.

Nogle af regionerne, sygeplejerskernes arbejdsgivere, mente det faktisk også så meget, at de op til jul gav dem en lille, men helt sikkert velment erkendtlighed for at modstå det massive arbejdspres og for at udvise den fleksibilitet, sygeplejerskerne har udvist under coronapandemien - i en situation, hvor sygeplejerskernes eget helbred også har været en del af ligningen.

Men tak er bare ikke nok.

Sygeplejerskerne på sygehusene er presset nu, og det var de også inden presset fra coronapandemien steg i foråret. Siden da har regionerne med brædder forlænget de overordnede planer, og det har nu stået på i ti måneder. Det er langt ud over en midlertidig periode, og derfor er der brug for både akut indsats, lydhørhed og klare tiltag, der viser, at man allerede nu er i gang med at løse problemer på længere sigt.

Det er store krav at stille til regionerne netop nu, at de midt i en pandemi skal udvise overskud til at få gang i en langtidsplanlægning, så sygeplejersker ikke med kort varsel bliver omplaceret, får nye vagter og andre arbejdsforhold med efterfølgende store konsekvenser for deres privatliv. Så de kan se sig selv som en del af sundhedsvæsnet, også på langt sigt. Løsningerne kræver ekstra ressourcer, ikke kun økonomiske, på et tidspunkt, hvor man også i sygehusenes ledelser har travlt som aldrig før.

Der er bare ikke noget alternativ, for sker der ikke noget nu, vil flere sygeplejersker forlade faget, simpelthen fordi de personlige omkostninger bliver for store. Og det er ikke bare ærgerligt for den enkelte sygeplejerske, som må sige farvel til det erhverv, hun brænder for, men for os alle sammen. Fordi det jo vil presse et i forvejen presset system yderligere.

Hvordan man bedst og hurtigst kommer i gang, ved de helt sikkert bedst i regionerne. Men en start vil være, at sygeplejerskerne og deres faglige organisation bliver inddraget i endnu højere grad, og at regeringen, samtidig med at man siger tak, giver flere penge til området, og måske så nogle ekstra midler specifikt kan komme denne pressede faggruppe til gavn.