Aula: Flere nordjyder kan være blevet udnyttet på nettet i sag om bombetrussel

NORDJYLLAND:Sæt penge på kontoen eller en bombe vil springe.

Selvom politiet holder bombetruslens egentlig ordlyd hemmelig, så er det i korte træk, hvad der stod, da en eller flere ukendte gerningsmænd mandag eftermiddag anonymt truede forældre, børn og lærere via det nye kommunikationssystem Aula.

Flere skoler blev udsat for den form for trusler, der alle har samme ordlyd. Det gælder Klarup Skole, Tingstrup Skole, Hadsund Skole samt Nordvestskolen i Hjørring, der omfatter Højene Skole, Bjergby Skole og Lundergaardskolen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået flere anmeldelser af samme karakter, siger Henrik Staal, der er politikommissær hos Nordjyllands Politi og efterforsker sagen.

De har ingen mistænkte og efterforsker fortsat digitale spor i bestræbelserne på at finde gerningsmanden.

Stjålne identiteter

Flere personer kan have fået deres identitet på Aula og ForældreIntra misbrugt i forbindelse med truslerne.

Det kan eksempelvis være sket ved, at flere personer har taget et brugernavn og password fra en elevs penalhus og har brugt det til at logge ind med eller på anden måde har skaffet sig adgang til profilerne.

- Truslerne er de samme, men det er ikke den samme bruger, der har skrevet den, siger Frank Stjerne, der står for Aulas daglige drift.

Den form for trusler, er svære at gardere sig mod, mener han.

- Hvis man får fat i brugernavn og password, kan man gå ind i Aula og skrive beskeder, siger Frank Stjerne.

Mindre anonymitet giver mere sikkerhed

Det er muligt at skrive anonyme beskeder på Aula, og det gør det svært for politiet at finde beskedernes ejermænd - og dermed finde ud af, hvem der har stjålet en elev eller forældres identitet på Aula.

Peter Kruse, der er ekspert i IT-sikkerhed og direktør for IT-virksomheden CSIS. mener, at man kan begrænse den anonymitet og dermed lette politiets arbejde.

Det kan man gøre ved at lave en kode, der forbinder forældrenes Nem-ID med det brugernavn, som børnene bruger til at logge på med. På den måde kan politiet bruge Nem-ID til at finde ud af, hvem der har fået misbrugt sin profil på Aula - og dermed komme lidt tættere på, hvor truslen kommer fra.

Nem-ID er et af de systemer, der kræver meget erfaring at hacke - derfor er det et godt udgangspunkt for at skabe IT-sikkerhed, mener Peter Kruse.

Mennesker er et problem

Udover at nogen kan låne et brugernavn for derefter at misbruge det, har systemer som Aula en anden svaghed - det er skabt af mennesker.

Det problem bliver især synligt, hvis systemet er nyt som Aula.

- Fordi Aula er et ungt system, kan der være indbyggede fejl. Samtidig vil der altid være menneskelige fejl i et komplekst system som Aula - så man kan aldrig lave noget, der er 100 procent sikkert, siger Peter Kruse.