Autocampist reagerer efter heftig debat: Nordjysk natur tiltrækker os

AUTOCAMPING:Jeg skriver som en af de mange, der har haft fornøjelsen af at nyde jeres vidunderlige natur og opleve en enkelt overnatning på stranden i min autocamper. Jeg føler en dyb taknemmelighed for den gratis glæde, I tillader os at have. Det er ikke kun det gratis aspekt, der tiltrækker mig og mange andre. Det er følelsen af at vågne op i den guddommelige natur, lytte til bølgernes brusen og nyde en kop kaffe, mens badegæster fylder luften med deres glade råb, der virkelig tiltrækker os.

De fleste af os autocamperturister er ikke traditionelle campister, og vi foretrækker ofte campingpladser med deres mange faciliteter kun få gange om året. Vi nyder det frie liv på dedikerede autocamperpladser med faciliteter, som vi er villige til at betale for. Men vi vil også gerne have muligheden for at nyde overnatninger i den frie natur.

Autocamperturismen oplever en betydelig vækst på trods af de høje afgifter. Aldrig har vi set så mange autocampere med danske nummerplader. Dette skaber naturligvis et nyt billede i ferielandet, hvor der nogle steder er rigtig mange autocampere, især i juli og august - både danske og udenlandske. Det er indlysende, at den smukke nordjyske natur tiltrækker os.

Desværre fører de lovlige overnatninger uden for betalingspladserne indimellem til debatter. Der er både berettiget og useriøs kritik af autocamperturisterne. Vi er her med rette, og vi ønsker at fungere i harmoni med både naturen og lokalbefolkningen. Men vi er også opmærksomme på, at der findes enkelte autocamperturister, der ikke lever op til de ønskede standarder, ligesom det er tilfældet med turister andre steder.

Løsningen er ganske simpel - det handler om at etablere ordnede forhold. Der bør lægges en grundig plan for, hvor autocamperturismen skal have lov til at overnatte i naturen, og hvor det er mindre hensigtsmæssigt. Jeg tænker, at der kunne oprettes dedikerede p-pladser til personbiler og områder, der specifikt er reserveret til autocampere, så vi alle kan trives sammen. Ydermere kunne man tænke på at etablere flere stationer, hvor autocampere kan aflevere spildevand, tømme toiletkassetter og bortskaffe affald.

Når disse rimelige og fornuftige forhold er etableret, kan områderne kontrolleres, og hvis der findes enkelte personer, der ikke overholder reglerne, kan man gribe til bødeblokken.

Lad os arbejde sammen om at skabe en positiv oplevelse for alle, hvor autocamperturister og lokalbefolkningen trives side om side i den smukke nordjyske natur. Vi er taknemmelige for den gæstfrihed, I allerede har vist os, og vi ser frem til at opleve mere af det, som dette fantastiske område har at byde på.