Bål antændt på tredje sal i Frederikshavn - én er anholdt i sagen

FREDERIKSHAVN:Én person er anholdt, efter at Nordjyllands Beredskab klokken cirka 1.30 natten til mandag måtte rykke ud til brand i en etageejendom i Vestergade i Frederikshavn.

Indsatsleder fra beredskabet Bo Isaksen, fortæller, at der var lavet et bål foran en dør på tredje sal.

- Naboerne havde opdaget bålet og slået alarm, inden de selv havde slukket ilden med vand. Politiet var nået frem til før os og havde fået beboeren ud af lejligheden, fortæller indsatslederen.

Efter branden var der dog en del røg i opgangen og i lejligheden, så beredskabet sørgede for at lufte ud og slukke gløderne, før de igen kunne køre hjem.

Bo Isaksen ønsker ikke, at oplyse yderligere om branden, da det er overgået til at være en sag for politiet.

Hos Nordjyllands Politi ønskede man ikke at udtale sig mandag morgen af hensyn til den videre efterforskning. Dog oplyste vagtchefen, at der er en anholdt i sagen.