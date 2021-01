Babyboomet er aflyst: - Der er ikke så meget romantik tilbage

NORDJYLLAND:Corona-krisen har ikke sat sit aftryk i fødselsdagsstatistikkerne. I hvert fald ikke endnu.

Flere eksperter forventede ellers en stigning i antallet af fødsler som følge af krisen, som man har set det i forbindelse med tidligere kriser.

Men babyboomet er udeblevet. Faktisk er antallet af fødsler nogle steder faldet.

I december blev der registreret 382 fødsler på de nordjyske sygehuse: 242 i Aalborg, 93 i Hjørring og 47 i Thisted. Til sammenligning så tallene sådan her ud i 2019: 269, 100 og 50.

Kilde: Region Nordjylland. Grafik: Jette Klokkerholm

Kigger man frem mod de næste måneder, er der heller ikke noget, der tyder på, at vi vil se et babyboom.

Skønnet ligger på sammenlagt 1.290 fødsler på de tre nordjyske sygehuse for januar, februar, marts. Sidste år var det tal 1.317.

- Mange er grundlæggende bange for at miste deres arbejde

Ifølge Palle Villesen, der er lektor på Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet og har forsket i fødselsmønstre, er der særligt én forklaring på, at fødselstallet ikke er steget som forventet.

Og den handler om økonomi. Eller rettere økonomisk usikkerhed.

- Vi ved, at privatøkonomien spiller en rolle. Mange vil gerne vente, til situationen er mere stabil, siger Palle Villesen.

Palle Villesen er lektor på Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet og har forsket i fødselsmønstre. Privatfoto

Han forklarer, at man typisk ser mange uplanlagte graviditeter opstå, når folk opholder sig meget hjemme - for eksempel i ferieperioder - men i forbindelse med corona-nedlukningen er der noget, der tyder på, at nervøsiteten og forsigtigheden alligevel har vejet tungest.

- Mange er grundlæggende bange for at miste deres arbejde, og det smitter af på deres lyst til at børn. Så der er nok en del, der tænker: Vi venter lige og ser, hvad der sker, siger Palle Villesen, der ikke er overrasket over tallene:

- Fra tidligere kriser ved vi, at fødselstallet har det med at falde, når vi bliver ramt af økonomiske kriser.

Forventer et dyk de kommende måneder

Derfor forventer han også, at mange - på grund af den alvorlige situation, vi aktuelt befinder os i - vil udsætte graviditetsplanerne et par måneder eller tre yderligere.

- Den nye mutation og det høje smittetryk har skabt noget bekymring. Der er ikke så meget romantik tilbage, så mit bud er, at folk bliver endnu mere påpasselige. Derfor tror jeg, vi kommer til at se et dyk i antallet af graviditeter de næste to-tre måneder.

I december 2020 blev der registreret 382 fødsler på de nordjyske sygehuse. I december 2019 var tallet 419. Foto: Colourbox

- Mange vil opleve den her psykologiske bremse, som gør, at de vil tænke: Det er ikke lige nu. Vi venter lige og ser, om vi stadig har et job den 1. april, siger Palle Villesen, der dog vurderer, at tallene vil bevæge sig opad igen, når vaccineprogrammet bredes ud, og smitten forhåbentlig slipper sit tag.

- Når privatøkonomien bliver mere sikker, vil det formentlig vende, siger han.