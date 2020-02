Badehotellet-stjerne får undervisning af kollega fra serien: Det betyder alt

KØBENHAVN:På "Badehotellet" er de kendt som stuepigerne Ane og Edith, som i serien ofte render sammen i køkkenet og på værelsesgangen.

Men også uden for tv-settet ser de to skuespillerinder Mia Helene Højgaard, som spiller Ane, og Ulla Vejby, som spiller Edith, meget til hinanden.

De seneste måneder er 22-årige Mia Helene Højgaard nemlig jævnligt hoppet på toget i Odense for at tage hjem til 35-årige Ulla Vejby i Nordsjælland for at øve replikker og læse monologer.

Det skyldes, at Mia Helene Højgaard har skullet forberede sig til optagelsesprøven på skuespilskolen, og derfor har hun læst hos Ulla Vejby.

- Under optagelserne til "Badehotellet" stod Ulla og jeg og snakkede, og jeg fortalte, at jeg ikke rigtig vidste, hvem jeg skulle læse hos, og så sagde hun: "Du kan da læse hos mig". Og så fandt vi sammen, og det har været virkelig dejligt, fortæller Mia Helene Højgaard.

Hun har spillet rollen som Ane i "Badehotellet" i sæson et, fire, fem, seks og i den nye sæson syv.

Men selv om Mia Helene Højgaard allerede har etableret sig som skuespiller, vil hun gerne have uddannelsen i bagagen.

Til optagelsesprøven på skuespilskolen skal hun forberede to monologer, og i samarbejde med Ulla Vejby har hun blandt andet valgt en tekst, hvor hun skal spille en pige, der har en personlighedsspaltning.

- Det betyder alt for mig, at jeg kan læse hos Ulla. Vi har et specielt forhold. Hun har set mig spille, og hun ved, hvordan jeg er, så hun kan give mig nogle noter, som jeg også kan bruge fremadrettet.

- Og så er hun bare mega sjov og sød og har virkelig været god til at sige: "Du skal vise, hvad du er god til, og hvad du kan lide at spille, og ikke hvad du tror, andre vil se", siger Mia Helene Højgaard.

Ulla Vejby er også glad for at have fået Mia Helene Højlund som elev uden for settet.

- Det er mega hyggeligt. Jeg har haft mange elever førhen, men det er første gang, at jeg har haft en elev, som jeg kendte så godt. Det har været vildt fedt, fordi jeg kan være totalt ærlig over for Mia, hvis hun skal spille noget på en anden måde eller lave lidt om på stemmen i en bestemt replik.

- Det er jo vigtigt som lærer, at man kan være ærlig, men sige tingene på en god måde – og det synes jeg, at jeg kan. Og så har vi det bare hyggeligt sammen, siger hun.

/ritzau/