Badehuse flyttes i sikkerhed: - Folk er nervøse

LØKKEN:Der er nogle af ejerne af badehuse på Løkken Strand, der får en kortere sæson end de plejer. Med udsigt til endnu en storm i den kraftige ende, har adskillige ejere af badehuse kontaktet entreprenør Bo Sand, der mandag har travlt med at køre badehuse væk fra stranden.

- Jeg er vel blevet kontaktet af 30-40 ejere, som ikke tør tage chancen og lade badehuset stå. Det er selvfølgelig på den nordlige side af Løkken Læmole at risikoen for at havet når op og flytter rundt på badehusene er størst, men vi har også flyttet nogle enkelte på syd-stranden, fortæller Bo Sand.

Ved den seneste storm 2. juli flyttede havet rundt på cirka 30 badehuse, dog uden, at nogle af husene blev alvorligt beskadiget.

- Men det er jo ikke til at sige, hvad der sker. Det kan også være, at de slet ikke bliver berørt, siger Bo Sand, der medgiver, at det er usædvanligt, at der kommer så kraftige storme i sommermånederne.

Entreprenør Bo Sand har travlt med at flytte badehuse i sikkerhed Foto: Henrik Bo

Bo Sand oplyste midt på eftermiddagen mandag, at han foreløbig havde nået at flytte 25 badehuse. De bliver alle sammen kørt i sikkerhed på en mark syd for løkken, hvor der også er vinteropbevaring af badehusene. Der er ikke tid til at køre badehusene hjem til ejernes private bopæl, som nogle af ejerne har aftaler om.

- Nogle siger, at de vil have badehuset tilbage på stranden, når stormen er overstået. Andre siger, at det bare skal blive stående på vinteropbevaringen, og at det er slut for i år, siger Bo Sand.

Der er også tidligere blevet flyttet rundt på badehusene når vandstanden stiger. Her er det en storm i 2018, Privatfoto: Gunnar Husebø

Er det efterhånden blevet for risikabelt at have badehuse på den nordlige side af molen?

Nej, der er vi slet ikke endnu, og som sagt er det meget sjældent, at der sker noget alvorligt med husene. Der har jo også tidligere år været vand oppe omkring husene. Sådan er det at have et badehus på strand, siger Bo Sand.

Der står i alt 480 badehuse på Løkken Strand.

Stormvejret ventes denne gang af blive kraftigst ved Løkken omkring tirsdag middag, hvor der varsles vindstød på 32 sekundmeter.