Bagmandspolitiet vinder sag mod kendt nordjysk virksomhed: Skal betale store bøder

Opdateret klokken 12.30 med kort kommentar fra Fusion Aps.

SVENSTRUP:Retten i Aalborg har fredag idømt virksomheden Fusion ApS fra Svenstrup en bøde på 500.000 kroner for overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

En ledende medarbejder i virksomheden har fået en personlig bøde på 50.000 kroner.

Det skriver Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - kendt som bagmandspolitiet i en pressemeddelelse. Bagmandspolitiet har efterforsket sagen mod Svenstrup-virksomheden.

Byretten i Aalborg fandt det bevist, at Fusion tilbage i 2017 havde indgået en aftale med en forhandler med det formål at begrænse konkurrencen. Den ledende medarbejder i virksomheden er desuden dømt for at have medvirket til virksomhedens overtrædelse ved at have stillet krav til en forhandler om, hvilken mindstepriser der skulle anvendes ved videresalg til kunderne.

Hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) er specialanklager Lone Løschenkohl tilfreds med dommen:

»Det er ulovligt at begrænse konkurrencen i Danmark, og det har virksomheden nu modtaget en bøde for at have gjort. I sagen har virksomheden forsøgt at presse en forhandler til at anvende bindende videresalgspriser. Bindende videresalgspriser anses som værende konkurrencebegrænsende, og det er et brud på konkurrenceloven,« siger Lone Løschenkohl, i pressemeddelelsen.

Det var en forhandler, der i 2017 henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven.

På grund af nedbrud hos e-boks, har direktionen hos Fusion ikke kunne læse dommen fra byretten, og før det er gjort har man ingen kommentarer, forklarer pr- og marketingsansvarlig Troels Vest Jensen.

Fusion er kendt for at sælge løbe, cykel og træningstøj.