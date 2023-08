Bakterier forsvundet: Nu kan forbrugere drikke løs af vandet igen

Borgere, der får leveret vand fra Øster Brønderslev Vandværk, behøver ikke længere koge vandet, inden de drikker det.

Det skriver Øster Brønderslev Vandværk på deres Facebook-side.

Mandag eftermiddag lød meldingen ellers, at der var fundet E-coli og coliforme bakterier over den maksimale værdi ved en rutinemæssig vandanalyse, hvilket betød, at vandværkets forbrugere blev opfordret til at koge vandet i henhold til Miljøministeriets kogevejledning.

Nye vandanalyser

Men nu viser resultatet fra tre af i alt fire vandprøver, som blev taget tirsdag eftermiddag, at der ikke længere er hverken E-coli eller coliforme bakterier til stede i vandet.

- Den sidste prøve viser, at E-coli heldigvis er væk nu. Men coliforme bakterier er målt til 1, og myndighedskravet hedder sig, at den skal være under 1, skriver vandværket, som dog påpeger, at tallet er så lavt, at der ikke er grund til at tage yderligere forholdsregler.

Myndighederne anbefaler, at man koger vandet, hvis værdien er 20 eller derover. Derfor behøver forbrugerne af vandet fra Øster Brønderslev Vandværk altså ikke længere at koge deres vand.

- Så vi opfordrer hermed til at drikke løs af vandet igen, skriver vandværket.