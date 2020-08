Ballade i stor golfklub: Nu har hele bestyrelsen trukket sig

AALBORG:De 1650 medlemmer i Aalborg Golfklub slår måske ikke fysisk løs på hinanden, men der er langt fra enighed om, hvordan klubben skal drives. Det har ført til, at hele bestyrelsen har trukket sig, og der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Konflikten brød for alvor ud i lys lue på den ordinære generalforsamling i tirsdags, der endte med en mistillidserklæring til den siddende bestyrelse. Derefter trak hele bestyrelsen sig.

Million-underskud

Ifølge den nu forhenværende næstformand i klubben bunder mistilliden i økonomi.

- Vi har haft to år, hvor vi er kommet ud med millionunderskud. Det mente vi i bestyrelsen er et overstået kapitel, men det var der ikke lydhørhed for på generalforsamlingen, og med den mistillid, der blev vist, havde vi ikke andet valg end at trække os, siger Jens Peter Sørensen.

Han var ellers var villig til genvalg som næstformand, men så langt kom generalforsamlingen med 178 deltagere altså ikke.

Ifølge Jens Peter Sørensen skyldes de to økonomiske lussinger, at man har haft en uheldig håndtering af en personalesag, samt et stort underskud i restauranten, der nu er forpagtet ud.

- Det er ligesom i fodbold, hvor der er mandagstrænere. Bagefter har alle en mening om, hvad der skulle have være gjort, siger han.

Overrasket bestyrelse

Den ekstraordinære generalforsamling bliver holdt 31. august med to vigtige punkter på programmet; Valg af formand samt valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge Jens Peter Sørensen var det den rigtige løsning på den uroplagede generalforsamling.

- Det var jo kun en lille del af klubbens medlemmer, der var til stede, og de, der eventuelt overvejede at stille op, skulle jo have mulighed for at overveje det i fred og ro, siger han.

Mistillidserklæringen kom som en overraskelse for den nu forhenværende bestyrelse.

- Vi havde på fornemmelsen, at der ville være kritik, og det var vi forberedt på, men vi havde ikke forventet så stor utilfredshed. Men vi var enige om, at vi alle måtte trække os, siger han.

500 kroner mere i kontingent

Jens Peter Sørensen håber nu, at den ekstraordinære generalforsamling vælger en bestyrelse, der på en god og konstruktiv måde formår at få klubben videre.

- De får i hvert fald et bedre udgangspunkt end den tidligere bestyrelse. Generalforsamlingen vedtog en kontingentforhøjelse på 500 kroner, siger Jens Peter Sørensen.

Så fra nytår skal de 19-25-årige betale 4280 kroner, mens kontingent for seniorspillere og pensionister koster 6800 kroner om året.

- Kontingentet er ikke steget i fem år, og derfor synes jeg, at det var en fornuftig beslutning, og det giver forhåbentlig et godt rygstød, siger han.

- Brug for ny kultur

Personligt har Jens Peter Sørensen valgt ikke at stille op til bestyrelsen.

- Jeg tror, der er brug for en ny kultur i klubben. Men jeg er ked af, at jeg ikke kan leve op til det ansvar, man har overfor de dygtige ansatte, der er i klubben, siger han.

Det har ikke været muligt at træffe formand for Aalborg Golfklub, Birgitte Nymark, for en kommentar.