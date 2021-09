Balladen på Spritten: Martin Nielsen har fået det ”gamle” Aalborg på nakken

Forestil dig at arbejde dybt engageret gennem otte år med det mål at skabe et livsværk. Pludselig er du imod din vilje sat ud på sidelinjen og må se andre løbe med æren.

Det er, hvad der er hændt erhvervsmanden og kunstsamleren Martin Nielsen, som er kommet i klemme i etableringen af det nye Spritten i Aalborg. Han har knoklet i døgndrift, rejst hundredvis af millioner af kroner og selv risikeret sin personlige formue, men må frem over nøjes med det, han selv opfatter som en statistrolle i projektet.

Det er let at sætte sig ind i de frustrationer, som Martin Nielsen har luftet i et interview med Nordjyske. Ja, det er mere end frustrationer. Han direkte beskylder virksomheden A. Enggaard A/S, ejendomsfonden Artcenter Spritten samt Aalborg Kommune for at have presset ham ud med ufine metoder.

Har Martin Nielsen ret? Er der foregået urent trav i etableringen af det, der skal blive Aalborgs nye vartegn og trækplaster for et internationalt publikum?

Det må indtil videre være op til hver enkelte at vurdere. Martin Nielsen har ikke fremlagt skriftlig dokumentation for sine beskyldninger, og hvad der er sagt i lukkede forhandlingsrum står tilbage som påstande mod påstande.

Men der synes ikke at være tvivl om, at han har fået at føle, hvad det vil sige at gå op imod magtens tunge spillere fra det politiske niveau, pengeverdenen og entreprenørbranchen. Det, som lidt uvenligt kaldes det ”gamle” Aalborg.

Ifølge Martin Nielsen var han oppe imod en samlet front, og det er påfaldende, hvor detaljeret viden ejendomsfonden synes at have haft om hans fortrolige forhandlinger med kommunen og A. Enggaard A/S.

Omvendt udløb tålmodigheden med en partner, som i deres øjne satte sit ego og egne interesser over projektet. Dels i spørgsmålet om mulig inhabilitet, hvis han fik plads i fondene bag Kunsthallen og det kommende kunstværk Cloud City, dels i spørgsmålet om hans pris for at sælge den bygning, der skal huse kunsthallen, til ejendomsfonden. De fandt ganske enkelt hans krav umulige at forsvare.

Til sidst endte det med, at A. Enggaard A/S gav Martin Nielsen 24 timer til at sælge. En brutal magthandling. Men måske også den eneste mulige udgang på en fastkørt konflikt.

Som udenforstående må vi – og med vi mener jeg alle borgere i Aalborg og omegn, der på forhånd har følt stolthed over det fantastiske projekt, der tegnede sig på Spritten – appellere til Martin Nielsen og de øvrige parter:

Hvor forståelig frustrationen end er, og hvor dybe gravene imellem jer end er gravet, påhviler der jer en forpligtelse over for byen og Nordjylland at realisere projektet i sin helhed. Den kommende kunsthal og monumentalværket af Tomás Saraceno kan blive spektakulære bidrag til byens udvikling, men ingen vil få gavn af en halvbagt kage uden den omkringliggende storby-vibe med luksus og livsstil i verdensklasse.

Find sammen. Gør arbejdet færdigt. Skriv jer ind i Aalborgs historie.