Bank ville støtte nordjyske foreninger men endte i shitstorm

NORDJYLLAND:- Det er simpelthen svineri af format, og I kan ikke være det bekendt.

- Fy for satan hvor er jeg glad for, at jeg ikke er kunde hos jer.

- Den her konkurrence er jo total til grin.

Disse kommentarer er blot nogle af mange, der er kommet på Nordjyske Banks Facebook-side, efter at banken fredag offentliggjorde det, der var tænkt som en positiv nyhed:

Tre nordjyske foreninger har vundet årets foreningspris fra banken og får derfor 33.333 kroner hver.

Men folk er rasende og føler sig gjort til grin. Sagen er den, at alle har haft mulighed for at stemme på en klub eller forening, der skulle kunne komme i betragtning til prisen. Over 7000 har stemt på støtteforeningen Kattehjemmet Bæklunds Venner. Det er omkring 2000 stemmer flere end den forening, der har fået næstflest stemmer. Men kattevennerne er ikke en af de tre prismodtagere.

Det har fået flere til blandt andet at skrive, at de følger sig gjort til grin ved at have deltaget i afstemningen, når banken alligevel vælger nogle andre vindere.

Det hele beror dog på en stor misforståelse. For meningen med afstemningen har ikke været at give prisen til dem, der fik flest stemmer.

- De ti, de får flest stemmer, er sikre på at komme med i en pulje på i alt 20 ideer og gode initiativer, som dommerkomitéen skal vurdere. Og det er helt bevidst, at vi har gjort det sådan. For det skal ikke være sådan, at store foreninger med mange medlemmer automatisk vinder, for der kan også være gode initiativer i små foreninger, vi lige så gerne vil bakke op om. Så det er altså for at sikre, at vi får alle i betragtning, siger bankdirektør Claus Andersen til NORDJYSKE Medier.

Med andre ord er stemmerne ikke spildt, for de ti foreninger og klubber med flest stemmer er alle blevet vurderet af dommerkomitéen. Dertil er der så udvalgt yderligere 10, som også er blevet vurderet, for at få en større spredning på klubstørrelse og typer af initiativer.

Men dommerne har haft den endelige afgørelse, understreger Claus Andersen:

- Det er vigtigt at sige, at banken ikke har en eneste medarbejder med i dommerkomitéen. De afgør det suverænt, og vi har forsøgt at sammensætte komitéen bredt både geografisk og inden for forskellige brancher, kultur og idræt, for at sikre, at vi ikke hele tiden går i en bestemt retning. Og jeg kan i øvrigt sige, at de vurderer alle seriøst og virkelig går ind i gode dialoger om alle 20 emner hver gang, siger bankdirektøren.

Det er tredje gang, Nordjyske Bank uddeler sin foreningspris - og første gang, at den har udløst så mange negative kommentarer. Det er Claus Andersen ked af, når formålet netop har været at give alle en chance for at komme i betragtning.

Han forsikrer, at prisen vil blive uddelt igen til næste år, og banken vil se på, om der er noget, der kan gøres bedre eller formuleres anderledes. Kriterierne for konkurrencen og afstemningen har hele tiden været beskrevet på en særskilt hjemmeside, foreningspris.dk. Her fremgår det også, hvem der sidder i dommerkomitéen.

I øvrigt blevet årets vindere Løkken Surf Klub, Social Sundhed Aalborg og Østerby Landsbyråd.