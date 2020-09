Bar-ejer: Det ville være bedre, hvis vi skulle holde lukket til nytår

AALBORG:Først skulle værtshusene holde helt lukket. Så måtte de holde åbent til midnat. Så måtte de holde åbent til klokken 02, men skulle lukke døren klokken 23. Og fra lørdag aften skal de lukke klokken 22.

Næsten hver anden uge er der kommet nye regler for værtshuse og diskoteker, og derfor havde Henrik Foget Jensen, der ejer Zwei Grosse Bier Bar i Jomfru Ane Gade, gerne set, at regeringen havde valgt at lukke værtshuse og diskoteker i en længere periode end i 14 dage - frem til 4. oktober.

- Vi kan jo ikke agere i dette her. Det giver ingen mening, at vi må holde åbent til klokken 22, og derfor er vi reelt blevet tvangslukket. Jeg havde hellere set, at man havde været ærlige og sagt, at vi skal holde helt lukket frem til eksempelvis nytår, eller indtil der var en vaccine. Nu siger man, at vi bare kan holde åbent til klokken 22, men det giver ingen mening. Vores gæster kommer jo først til midnat - hvis man ser bort fra de seneste par uger, siger han.

Værtshuse og diskoteker er reelt blevet tvangslukket, mener en af gadens restauratører. - Det giver ikke mening, at vi skal lukke klokken 22, det er jo inden folk kommer i byen, siger Henrik Foget Jensen. Arkivfoto Lars Pauli

Henrik Foget Jensen tror heller ikke, at værtshusene og diskotekerne kommer til at åbne igen om lidt mere end to uger.

- Det er for ikke at få kritik fra de unge og fra værtshusejerne, at man siger 4. oktober, men ingen tror jo på at vi får lov til at holde fuldt åbent til den tid, siger han

- Men vi kan ikke agere med, at vi skal ændre retningslinjer og åbningstider hver 14. dag.

Største aktør holder åbent i denne weekend

Hos den største aktør i Jomfru Ane Gade, Rekom Group, der ejer ti beværtninger i Gade - og herudover Lola Club og Rabalder Bar i Frederikshavn og to værtshuse i Thisted, venter man lidt med at afgøre hvad der konkret kommer til at ske efter statsministerens pressemøde.

- Vi holder åbent indenfor de eksisterende retningslinjer i Gaden i aften (hvor der skal lukkes kl 02, red.) I morgen lørdag åbner vi efter de nye retningslinjer (hvor der skal lukkes kl 22, red.), skriver Lars Børsting, der er politisk chef i Rekom, i en sms-besked

- På mandag forventer vi at træffe en beslutning om, hvorvidt vi fortsat skal holde åbent, eller om det kan blive nødvendigt at lukke enkelte værtshuse ned for en periode, skriver Børsting.

Festerne vil ikke stoppe

Selv festen flere steder i Jomfru Ane Gade forstummer natten til lørdag klokken 02, så tror Henrik Foget Jensen ikke, at de unge kommer til at ligge i deres seng fredag og lørdag aften.

- Vi har allerede set, at der er ulovlige undergrundsfester rundt omkring - hvor unge holder fester uden nogle corona-regler. Jeg ved ikke, om der vil komme færre af den slags fester, fordi man nu tvinger os til at holde lukket i Gaden - men jeg har en formodning, siger han.

Restauratørerne i Jomfru Ane Gade mødes fredag sidst på eftermiddagen for at aftale, hvordan man samlet skal forholde sig til de nye retningslinjer fra regeringen.

Det er dog sikkert, at værtshusene og diskotekerne kommer til at holde åbent fredag aften og natten til lørdag frem til klokken 02.